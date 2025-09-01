Absolutes Mitnahme-Schnäppchen für 25 Euro rettet jeden Chaos-Haushalt

Du kennst jemanden, der unbedingt seinen Haushalt strukturieren und ordnen muss? Dann solltest du ihm diesen Artikel gleich weiterleiten. Wir zeigen dir ein gerade reduziertes Gadget, das einen Teil des Chaos hübsch aufräumt.
Nahaufnahme des Etikettendruckers P22 von Olympia, Eingeblendeter Hinweis auf 37 Prozent Rabatt bei MediaMarkt
Mitnahme-Gadget für Haushalts-Chaos kostet nur 25 EuroBildquelle: Olympia/MediaMarkt
Sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt ist dieses Mitnahme-Schnäppchen gerade mal wieder im Angebot. Während du bei Amazon allerdings laut Anzeige auf die letzten Stückzahlen zugreifst, ist bei MediaMarkt noch kein Lieferengpass in Sicht.

25-Euro-Gadget rettet die Haushalts-Ordnung

Wer sich zu Hause etwas besser organisieren will, beispielsweise in der Küche, der beschriftet alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Das fängt bei Eingefrorenem oder Einmachgläsern an und geht schnell über zu Gewürzgläschen, aber ist eigentlich auf alles Mögliche anwendbar.

Und wer genau diesen Anwendungsfall dann noch korrekt, einheitlich und damit besonders ordentlich gestalten will, der beschriftet nicht einfach. Nein, der etikettiert. Und damit sind wir schon bei der Wunderwaffe für jetzt 25 Euro. Der einstige Herstellerpreis liegt immerhin bei stolzen 40 Euro.

Etikettiergerät mit Etikettenrolle zum Kombi-Preis

Denn genau so ein Etikettiergerät gibt’s jetzt im Angebot. Für eben jene 25 Euro. Nun hat Amazon genau dieses Gadget aber für einen Euro weniger im Regal liegen. Bei beiden muss der Versand in der Regel noch extra bezahlt werden.

Ein weißer Etikettendrucker druckt Aufkleber und Etiketten.
Der Etikettendrucker P22 von Olympia ist im Angebot

Per App bedienbar, auch Bilder und Piktogramme möglich

Der kleine Etikettendrucker der Marke Olympia druckt auf Wunsch kleine, stabile Aufkleberchen und kann sogar Symbole, Piktogramme und kleine Bilder aufs Etikett bringen. Bedient wird das akkubetriebene Gerät via Bluetooth per App und ist damit recht simpel zu steuern. Andere Geräte dieser Art haben eine eigene, proprietäre Bedienung am Gerät selbst – was je nachdem richtig umständlich sein kann.

Dafür muss beim MediaMarkt-Gerät natürlich die App langfristig unterstützt werden, um das Gerät auch langfristig nutzen zu können. Der Thermotransferdruck sorgt dafür, dass die Drucke nicht schmieren und wasserfest, ölbeständig und abriebsicher sind. Der Drucker unterstützt Endlospapier und beinhaltet eine manuelle Schnitteinstellung. So bist du beim Etikettieren völlig frei und flexibel.

