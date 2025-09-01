Nur jetzt: Amazon verkauft Überwachungskameras viel günstiger

Planst du Urlaub oder willst du dein Haus in der Nacht zuverlässig schützen, lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Reolink-Deals. Der bekannte Hersteller für WLAN-Sicherheitskameras hat seine Modelle kräftig im Preis gesenkt – eine gute Gelegenheit, deine vier Wände smarter abzusichern.

Nie wieder aufladen – dank mitgelieferten Solarpanels

Besonders spannend sind die zwei kabellosen Modelle Altas PT Ultra und Argus 4 Pro, zu denen du jeweils ein kostenloses Solar-Panel dazubekommst. Bei genügend Sonne musst du die Kameras dabei im besten Falle niemals aufladen. Die Argus 4 Pro deckt dabei ein festes Sichtfeld von 180 Grad ab, ideal, um ein breites Gebiet in einem Frame abzubilden. Die Altas PT Ultra verfügt hingegen über eine motorbetriebene Pan-und-Tilt-Funktion, für flexible Film-Winkel. Auf beide Kameras kannst du bequem vom Strand oder überall sonst aus zugreifen, dank der Reolink-App.

Die Altas PT Ultra erhältst du nun inklusive Solarpanel für nur 179,99 Euro (Rabatt wird erst im Warenkorb abgezogen). Damit sicherst du dir eine besonders leistungsstarke smarte Überwachungskamera mit Top-Bildqualität, einem gewaltigen 20.000-mAh-Akku, die du wahlweise ganz ohne Account oder Cloud-Anbindung einrichten kannst. Ebenfalls spannend: Dank der Voraufzeichnung entgeht der Kamera wirklich nichts. Hierbei wird bereits bis zu 10 Sekunden vor dem eigentlichen Ereignis aufgezeichnet.

Die Argus 4 Pro kostet mit Rabatt 159,95 Euro. Im Test unserer Kollegen bei nextpit konnte sie mit einer sehr guten Bildqualität punkten und der große Blickwinkel von 180 Grad liefert ein breites Sichtfeld. Außerdem soll sie laut dem Hersteller eine bis zu 30 Prozent längere Akkulaufzeit als die meisten Akku-Kameras auf dem Markt liefern. Wir haben die Argus 4 Pro übrigens bereits von unseren inside digital Lesern testen lassen. Hier findest du den Lesertest.

Überwachungskamera ohne Akku, dafür mit 6-fach-Zoom

Die TrackMix WiFi, die es derzeit für 159,59 Euro gibt, wenn du den Coupon auf der Produktseite im Bestellprozess eingibst, kommt ohne integrierten Akku. Du musst sie also fest mit einer Steckdose verbinden, was im Garten oder auf der Terrasse nicht immer einfach ist. Allerdings bietet sie neben einer Pan-und-Tilt-Funktion auch noch einen 6-fachen Hybrid-Zoom und eignet sich somit besonders zur Überwachung großer Areale und Außenbereiche. Grundsätzlich sind aber alle Modelle wetterfest und können bei Regen und Sonnenschein arbeiten.

Neben seinen drei Topmodellen bietet Reolink auch weitere Produkte mit Rabatt an. Alle Angebote findest du im Amazon-Shop von Reolink.

