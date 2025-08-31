Auch wenn der Lidl-Prospekt eigentlich erst ab morgen, dem 1. September, gelten soll, ist dieses Schnäppchen im Onlineshop des Discounters bereits jetzt zu haben: Lidl verkauft einen AEG Akkusauger für 89,99 Euro (plus 5,95 Euro Versandkosten). Das sind satte 54 Prozent Rabatt! Wie gut der Preis im Vergleich ist und was das Gerät dafür alles bietet, zeigen wir dir jetzt.

Akkusauger für 90 Euro: Das kannst du erwarten

Im Lidl-Angebot für 89,99 Euro ist dabei der AEG Akku-Staubsauger AP31B21TG. Für alle, die noch auf einen Kabelsauger setzen, liegt der erste Vorteil direkt auf der Hand: mit einem kabellosen Akkustaubsauger bist du deutlich flexibler! So sparst du dir beispielsweise das lästige Umstecken, du stolperst nicht mehr übers Kabel und kannst sogar deinen Pkw saugen, ohne dass eine Steckdose in der Nähe sein muss.

Das AEG-Modell bietet dabei eine Laufzeit von bis zu 40 Minuten und einen für Akkusauger ordentlich großen Staubbehälter (500 ml Volumen). Das Gewicht von 2,2 kg ist obendrein nicht zu schwer, auch wenn es natürlich leichtere Geräte gibt. Dafür kann sich der Lieferumfang sehen lassen. Neben dem Sauger und der Bodendüse werden noch eine Polsterdüse, eine 2-in-1 Fugendüse mit Möbelpinsel sowie eine praktische Wandhalterung mit ins Paket gelegt.

Generell gilt bei dem 90-Euro-Sauger: Du kannst hier natürlich nicht eine Leistung wie von einem Dyson erwarten. Aber die braucht halt auch nicht jeder und für einen solchen Top-Akkusauger wirst du mal eben 400 Euro aufwärts los. Wer einfach nur einen preiswerten Akkusauger fürs tägliche Staubsaugen sucht, macht für den aktuellen Lidl-Preis sicherlich keinen Fehlkauf.

Preis-Check: Wie gut ist das Lidl-Angebot wirklich?

Das Gebotene für den Preis klingt also schon mal ziemlich gut. Das reicht uns aber natürlich noch nicht, um das Angebot uneingeschränkt zu empfehlen. Denn wie immer beim Onlineshopping gilt: Erst der Preisvergleich und -verlauf zeigt, wie gut ein Deal wirklich ist.

Wir haben uns daher fix im Netz umgeschaut und laut diesem Preisvergleich ist das aktuelle Lidl-Angebot nicht nur derzeit ungeschlagen – der AEG-Sauger war zuvor sogar noch nie günstiger als jetzt! Das macht das Discounter-Schnäppchen für uns zu einem echten Deal-Tipp.

Lass dich übrigens nicht von den durchschnittlich 3,8 Sternen bei Lidl irritieren. Die Wertung wird von einer 1-Sterne-Bewertung heruntergezogen, die rein gar nichts mit dem Produkt selbst zu tun hat.

