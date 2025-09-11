Marken E-Bikes über die Hälfte billiger: Mit Cube, Giant und vielen mehr

Profilbild von Felix Kemper Felix Kemper
4 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Der Sommer neigt sich leider dem Ende zu. Das bedeutet jedoch nicht, dass die E-Bike-Saison vorüber sein muss. Mit einem hochwertigen E-Rad oder Mountainbike kannst du auch im Herbst problemlos noch auf dem Zweirad unterwegs sein. Und genau solche Marken-Bikes gibt's hier erstaunlich günstig.
Cube E-Bike Nahaufnahme
E-Bike von Marken wie Cube gibt's hier über die Hälfte billigerBildquelle: Natalia Kirsanova / Shutterstock.com
  • Teilen

E-Bikes von Marken wie Cube oder Giant können gut und gerne weit über 3.000 Euro kosten. Doch nicht jeder ist bereit, so viel Geld für ein E-Fahrrad auszugeben. Abhilfe schafft da Upway: Der Händler verkauft sogenannte refurbished E-Bikes. Diese sind also bereits gebraucht, wurden aber von Experten überprüft und wieder aufbereitet, sodass sie teilweise quasi wie neu sind. Je nach Modell sind die Räder teilweise auch nur wenige km gefahren. Und das Wichtigste: Die Preise, sind dafür deutlich niedriger als normalerweise.

Günstige E-Mountainbikes für raue Tage

Zu den beliebtesten E-Bike-Marken zählt aktuell definitiv Cube. Upway hat mehrere Modelle des Herstellers geprüft, bei Bedarf repariert und wieder fit gemacht. An das Cube Touring Hybrid One kommst du dadurch satte 60 Prozent günstiger. Statt einst 5.599 Euro zahlst du somit jetzt nur noch 2.249 Euro. Das E-Mountainbike ist bisher 4.398 km gefahren und dank tiefem Profil auch bei matschigem Herbstwetter ideal. Für den Antrieb sorgt ein Bosch Performance Line Motor und das E-Bike verfügt über eine 9-Gang-Schaltung von Shimano.

Noch günstiger kommst du mit dem Fischer Montis 6.0 an ein E-Mountainbike. Das kostet nämlich gerade sogar nur 1.349 Euro (53 Prozent Rabatt) bei Upway, hat bisher 604 km zurückgelegt und hat einen Brose Drive S Motor sowie eine 12-Gang-Shimano-Schaltung verbaut.

Auch von der Marke Giant gibt es gerade ein E-Mountainbike, das sich perfekt für Waldwege mit nassem Laub und andere matschige Strecken eignet. Das Giant Fathom E+3 mit einem Kilometerstand von 4.002 km kostet jetzt dank 53 Prozent Rabatt nur noch 1.449 Euro. Hier sorgt ein Giant (Yamaha) SyncDrive Sport Motor für den Antrieb und die 9-Gang-Shimano-Schaltung unterstützt dich bei unterschiedlichen Gefällen zusätzlich.

E-Trekkingbikes für Stadt und Land im Angebot

Etwas weniger Profil haben sogenannte Trekkingbikes. Die sind zwar immer noch für herbstliche Ausflüge über Feldwege und Co. geeignet – komplette Offroad-Fahrten solltest du aber eher meiden. Das Pegasus Opero Evo 11 ist gerade 72 Prozent günstiger und kostet so nur noch 1.249 statt 4.399 Euro. Es ist erst 57 km gefahren, wird von einem Shimano E8000 Motor angetrieben und hat eine 11-Gang-Shimano-Schaltung verbaut.

Das BESV TRX 1.5 fällt ebenfalls in die Kategorie Trekkingbike und ist somit sowohl für Feldwege als auch nasse Straßen in der Stadt gut geeignet. Es ist aus dem Jahr 2022 und hat gerade einmal 96 km auf dem Tacho. Bei der Schaltung wird auf eine 9-Gang Shimano Alivio Kettenschaltung gesetzt. Bei Upway sparst du gerade 63 Prozent des UVPs und zahlst so nur noch 1.299 Euro für ein fast neues Rad.

Perfekt für Pendler: E-Faltrad zum halben Preis

Und das siebte E-Bike ist besonders gut für Menschen geeignet, die in der kalten Jahreszeit eigentlich viel lieber auf Bus und Bahn umsteigen, als mit dem Fahrrad zu pendeln. Das Beaufort Bobbie ist nämlich faltbar und kann so ganz leicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Auto mitgenommen werden. Vom UVP streicht Upway jetzt 50 Prozent und verkauft das E-Bike für nur noch 1.149 Euro. Das E-Faltrad ist erst 58 km gefahren und hat einen Aikema AKM2102 Motor integriert. 6 Gänge der Shimano-Schaltung helfen zudem bei unterschiedlichen Steigungen.

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit Upway. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Deals vom Donnerstag
Amazon
Sauber sparen: Amazon-Deals am Donnerstag (11.09.) mit Akkusauger & mehr
CMF-Kopfhörer liegen auf einem Notzibuch
Kopfhörer
Keine 40 Euro: Amazon verkauft Marken-Kopfhörer zum Ramschpreis
Dyson-Alternative mit irrer Akkulaufzeit - Bei Amazon kostet sie jetzt weit unter 200 Euro
Akkustaubsauger
Dieser Akkusauger hält länger durch als Dyson – und kostet bei Amazon jetzt keine 170 Euro
Media Markt
MediaMarkt startet neuen Ausverkauf: Dieser 39-Euro-Schnapper von Sony ist unser Highlight
Amazon
Amazon Highlights vom Mittwoch (10.09.) : Jetzt starke Angebote entdecken
Tarife
Vodafone-Tarif für 4,99 Euro - und das dauerhaft!
E-Bike
Netto haut E-Bikes für unter 1.000 Euro raus - aber nur für kurze Zeit!
Netflix
Nur diesen Monat möglich: Jetzt Netflix-Abo günstiger bekommen
Amazon
Alltagshelden im Angebot: Amazon mit richtig guten Deals zum Dienstag (09.09.)