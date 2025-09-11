Marken E-Bikes über die Hälfte billiger: Mit Cube, Giant und vielen mehr

E-Bikes von Marken wie Cube oder Giant können gut und gerne weit über 3.000 Euro kosten. Doch nicht jeder ist bereit, so viel Geld für ein E-Fahrrad auszugeben. Abhilfe schafft da Upway: Der Händler verkauft sogenannte refurbished E-Bikes. Diese sind also bereits gebraucht, wurden aber von Experten überprüft und wieder aufbereitet, sodass sie teilweise quasi wie neu sind. Je nach Modell sind die Räder teilweise auch nur wenige km gefahren. Und das Wichtigste: Die Preise, sind dafür deutlich niedriger als normalerweise.

Mehr über den Refurbishing-Prozess erklären wir in diesem Artikel

Günstige E-Mountainbikes für raue Tage

Zu den beliebtesten E-Bike-Marken zählt aktuell definitiv Cube. Upway hat mehrere Modelle des Herstellers geprüft, bei Bedarf repariert und wieder fit gemacht. An das Cube Touring Hybrid One kommst du dadurch satte 60 Prozent günstiger. Statt einst 5.599 Euro zahlst du somit jetzt nur noch 2.249 Euro. Das E-Mountainbike ist bisher 4.398 km gefahren und dank tiefem Profil auch bei matschigem Herbstwetter ideal. Für den Antrieb sorgt ein Bosch Performance Line Motor und das E-Bike verfügt über eine 9-Gang-Schaltung von Shimano.

Noch günstiger kommst du mit dem Fischer Montis 6.0 an ein E-Mountainbike. Das kostet nämlich gerade sogar nur 1.349 Euro (53 Prozent Rabatt) bei Upway, hat bisher 604 km zurückgelegt und hat einen Brose Drive S Motor sowie eine 12-Gang-Shimano-Schaltung verbaut.

Auch von der Marke Giant gibt es gerade ein E-Mountainbike, das sich perfekt für Waldwege mit nassem Laub und andere matschige Strecken eignet. Das Giant Fathom E+3 mit einem Kilometerstand von 4.002 km kostet jetzt dank 53 Prozent Rabatt nur noch 1.449 Euro. Hier sorgt ein Giant (Yamaha) SyncDrive Sport Motor für den Antrieb und die 9-Gang-Shimano-Schaltung unterstützt dich bei unterschiedlichen Gefällen zusätzlich.

E-Trekkingbikes für Stadt und Land im Angebot

Etwas weniger Profil haben sogenannte Trekkingbikes. Die sind zwar immer noch für herbstliche Ausflüge über Feldwege und Co. geeignet – komplette Offroad-Fahrten solltest du aber eher meiden. Das Pegasus Opero Evo 11 ist gerade 72 Prozent günstiger und kostet so nur noch 1.249 statt 4.399 Euro. Es ist erst 57 km gefahren, wird von einem Shimano E8000 Motor angetrieben und hat eine 11-Gang-Shimano-Schaltung verbaut.

Das BESV TRX 1.5 fällt ebenfalls in die Kategorie Trekkingbike und ist somit sowohl für Feldwege als auch nasse Straßen in der Stadt gut geeignet. Es ist aus dem Jahr 2022 und hat gerade einmal 96 km auf dem Tacho. Bei der Schaltung wird auf eine 9-Gang Shimano Alivio Kettenschaltung gesetzt. Bei Upway sparst du gerade 63 Prozent des UVPs und zahlst so nur noch 1.299 Euro für ein fast neues Rad.

Perfekt für Pendler: E-Faltrad zum halben Preis

Und das siebte E-Bike ist besonders gut für Menschen geeignet, die in der kalten Jahreszeit eigentlich viel lieber auf Bus und Bahn umsteigen, als mit dem Fahrrad zu pendeln. Das Beaufort Bobbie ist nämlich faltbar und kann so ganz leicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Auto mitgenommen werden. Vom UVP streicht Upway jetzt 50 Prozent und verkauft das E-Bike für nur noch 1.149 Euro. Das E-Faltrad ist erst 58 km gefahren und hat einen Aikema AKM2102 Motor integriert. 6 Gänge der Shimano-Schaltung helfen zudem bei unterschiedlichen Steigungen.

