Sauber sparen: Amazon-Deals am Donnerstag (11.09.) mit Akkusauger & mehr

Staub, Schmutz und Co. haben keine Chance – denn die Amazon Deals des Tages (11.09.) bringen dir einen besonders handlichen Akkusauger zu einem Top-Preis. Noch dazu gibt’s gleich mehrere praktische Gadgets, die du dir mal genauer ansehen solltest. Der heutige Donnerstag scheint also perfekt, um sich mit nützlichen Helfern einzudecken und dabei ordentlich zu sparen.

Die besten Amazon-Deals am Donnerstag

Mit einer Kindersmartwatch führst du deine Sprösslinge Stück für Stück in die digitale Welt ein. Mit diesem Modell von imoo können deine Kinder telefonieren und sind für dich immer erreichbar. Dank GPS kannst du ihren Standort einsehen und über die integrierte Kamera können sie Fotos knipsen. Statt 129 Euro kostet das Gerät jetzt nur noch 109,65 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Dieser Akku-Staubsauger kommt mit verschiedenen Aufsätzen daher und eignet sich optimal zur Reinigung von Polstern, dem Auto oder in Schubladen. Er ist dank seiner geringen Größe um einiges handlicher als ein großer Staubsauger. Dabei schafft er es dennoch auf eine Saugleistung von 19.000 Pa. Bei Amazon zahlst du jetzt nur noch 66,46 Euro statt 99,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Der Herbst hält langsam Einzug in Deutschland, und wenn du viel mit dem Rad unterwegs bist, solltest du dir dieses Lichterset mal genauer ansehen. Es besteht aus Front- und Rücklicht, sodass du auch bei schlechten Lichtverhältnissen immer gut zu sehen bist. Die Lichter sind akkubetrieben, ein Ladekabel ist bereits im Lieferumfang enthalten. Du zahlst hierfür 19,74 Euro und sparst damit 34 Prozent vom UVP. Hier geht’s zum Angebot.

Den Abschluss der heutigen Liste bildet diese LED-Taschenlampe für den Schlüsselbund. Trotz ihrer geringen Größe soll sie bis zu 82 Meter weit leuchten können. Per Knopfdruck kannst du auch in den sogenannten Leuchtfeuer- oder Warnlichtmodus wechseln. Ihr Akku hält für bis zu 65 Stunden, nach 1,5 Stunden ist sie wieder vollständig aufgeladen. Für 23,99 Euro gehört sie dir. Hier geht’s zum Angebot.

Morgen wartet schon das nächste Angebot

