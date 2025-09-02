Top-Smartwatch kommt noch im September: Hersteller verrät 15-Prozent-Rabatt-Trick vorab

Bereits jetzt gibt’s zahlreiche Gerüchte und Vermutungen, was die Smartwatch-Neuheit draufhaben soll. Und eine Sache steht sogar bereits fest: Man direkt zum Release sparen – und zwar stolze 15 Prozent. Weiter unten verraten wir, wie du ganz offiziell an den Coupon kommst.

Huawei Watch GT6: Das soll sie können

Viel ist zur neuen Huawei Watch GT6 noch nicht bekannt. Dafür brodelt die Gerüchteküche aber gewaltig. So berichtet Huawei Central etwa darüber, dass bereits erste Zertifizierungen ans Tageslicht gekommen seien. Demnach wird es die Watch GT6 wohl in zwei Ausführungen geben: 41 und 46 mm. Außerdem ist hier von einer Pro-Variante die Rede, welche als 46-mm-Modell auf den Markt kommen soll. Aus dem Bericht geht zudem hervor, dass alle drei Varianten bei der Konnektivität auf Bluetooth setzen. LTE und WLAN wird also gegebenenfalls erneut fehlen – wie schon beim Vorgänger.

Auch der Blick auf den Vorgänger sowie Huaweis neueste Smartwatch, die Watch 5, könnte Aufschluss darüber geben, was uns die GT6 bieten wird. So verblüffte Huawei bei der Watch 5 beispielsweise mit seiner X-Tap-Technologie und sorgte für reichlich Schlagzeilen. Hiermit lässt sich in gerade mal 60 Sekunden ein umfangreicher Gesundheitscheck durchführen. Ein richtig cooles Feature, das wir uns auch bei der GT6 wünschen würden.

Die Huawei Watch GT5 bezeichneten wir im Test hingegen bereits als ein „Preis-Leistungs-Wunder“ und lobten hier unter anderem die lange Akkulaufzeit, die hohe GPS-Genauigkeit (samt Offline-Karten) sowie den präzisen Herzfrequenzsensor. Abstriche gab’s hingegen, da keine EKG-Funktion vorhanden ist. Ob die wohl beim Nachfolger der GT6 endlich mit am Start sein könnte?

Dies sind aber alles nur Gerüchte und Spekulationen, Huawei selbst hat bisher nämlich noch nichts über die neue Watch GT6 bekanntgeben. Das Einzige, was feststeht: Am 19. September werden wir wohl mehr erfahren – denn dann soll die Smartwatch-Neuheit vorgestellt werden. Und nur bis dahin gilt eine spannende Vorab-Rabatt-Aktion – und genau die zeigen wir dir jetzt.

So sicherst du sie dir zum Release direkt günstiger

Wer sich vor dem 19. September für den Newsletter von Huawei anmeldet, bekommt über diesen einen Rabatt-Coupon in Höhe von 15 Prozent zugesandt. Diesen kannst du dann beim Kauf nutzen und dir die Huawei Watch GT6 direkt günstiger schnappen. Wer Interesse an der Smartwatch-Neuheit hat, sollte dies also definitiv tun.

Wer sich für den Newsletter anmeldet, soll später beim Kauf sparen können. (*Affiliate-Link)

Zuletzt hatte Huawei im Frühsommer seine Fitness-Watch-Serie Watch Fit 4 Pro vorgestellt. Hier kannst du dir einen Eindruck der Uhr im Test verschaffen.

