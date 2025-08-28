Geniale Kombi aus Tablet und E-Reader: Darum ist dieses Gerät anders als die meisten

Die meisten Tablets haben ein Problem. In hellen Umgebungen und vor allem bei direkter Sonneneinstrahlung ist kaum mehr zu erkennen, was der Bildschirm anzeigt. Dieses neue Tablet hat dafür die Lösung. Wir schauen es uns genauer an.
Geniale Kombi aus Tablet und E-Reader: Für wen dieses neue Tablet ein Gamechanger ist
Du nutzt auf der Couch, Terrasse oder im Park am liebsten ein Tablet zum Arbeiten, Streamen oder Lesen? Dann wird dir das Problem bekannt vorkommen: Sobald es hell ist, spiegelst du dich selbst im Glas, die Farben verblassen und die Sonne kann das Display sogar nahezu unlesbar machen. Huawei hat nun mit dem MatePad 11,5“ PaperMatte ein neues Gerät auf den Markt gebracht, welches dieses Problem clever löst.

Neues Huawei-Tablet mit PaperMatte-Display: Hier hat es die Nase vorn

Wie der Name bereits verrät, ist das neue Huawei-Tablet mit einem matten Bildschirm ausgestattet. Dadurch haben Reflexionen keine Chance und du kannst alles auf dem Tablet gut erkennen. Du musst also nicht, wie bei den meisten anderen Geräten, die Helligkeit komplett hochschrauben. Dadurch geht nämlich der Akku viel schnell leer. Außerdem kannst du so deutlich entspannter arbeiten oder spielen, da du dich weniger anstrengen musst, um den Bildschirminhalt zu erkennen. Mit dem MatePad 11,5” PaperMatte kannst du daher überall lernen, arbeiten oder Filme schauen.

Wer ein anderes Tablet besitzt, wird zudem wissen, wie schnell der Bildschirm mit Fingerabdrücken übersät ist. Das sieht nicht nur fies aus, sondern verschlechtert die Sicht zusätzlich. Das neue Tablet von Huawei bietet durch die spezielle PaperMatte-Oberfläche hierbei einen weiteren Pluspunkt: Fingerabdrücke haben kaum eine Chance. Ein entscheidender Vorteil gegenüber glänzenden Displays.

Das Display punktet darüber hinaus mit einer hohen 2,5K Auflösung und 120 Hz Bildwiederholrate. Letztere sorgt für besonders flüssige Bewegungen beim Streamen oder Scrollen. Obendrein ist das Tablet äußerst leistungsstark und somit perfekt zum Arbeiten oder auch für kleinere Games geeignet. Mit einer separat erhältlichen Tastatur hast du hiermit sogar einen echten Laptop-Ersatz. Ebenfalls gut zu wissen: Der große 10.100-mAh-Akku hält für bis zu 14 Stunden Videostreaming durch. Somit brauchst du selbst bei langen Reisen keine Steckdose in der Nähe.

Zum Start besonders günstig & so sicherst du dir einen 99-Euro-Stylus dazu

Huawei startet mit einem besonderen Angebot für das MatePad 11,5” PaperMatte. Das Tablet ist ab sofort zum Einführungspreis von 319 Euro verfügbar. Im Lieferumfang enthalten sind ein Netzteil sowie eine kostenlose Garantieverlängerung um ein weiteres Jahr. Wer sich direkt für das Paket mit passender Tastatur entscheidet, zahlt insgesamt 369 Euro.

Und so funktioniert die Rabatt-Aktion dazu: Zum Tablet gibt es momentan den M-Pencil der dritten Generation ohne Aufpreis dazu – normalerweise kostet er einzeln 99 Euro. Um den Stift zu erhalten, wählst du ihn einfach in den „Empfehlungen für dich“ aus und trägst anschließend den Code „AHWTXZ99“ ein. Schon gibt’s den M-Pencil als Gratis-Extra. Dies gilt sowohl für das Einzelgerät als auch das Bundle mit Tastatur. Auf dem neuen PaperMatte-Display soll es sich mit dem Stift so anfühlen, als würdest du auf Papier schreiben oder malen. Du rutschst also nicht mehr ab und hast bei der Nutzung ein natürliches Gefühl.

