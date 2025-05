Ziel Marathon: Wie mich diese Smartwatch zum besseren Läufer macht 

Ich laufe schon seit einiger Zeit, hauptsächlich aus Spaß und um fit zu bleiben. Zwar habe ich mir in der Vergangenheit ambitionierte Ziele gesetzt, wie zum Beispiel letztes Jahr einen Marathon zu absolvieren, aber ehrlich gesagt, habe ich meiner Lauftechnik und Form nie viel Aufmerksamkeit geschenkt – zumindest bis jetzt. Im Rahmen meines aktuellen Tests der HUAWEI WATCH FIT 4 Pro habe ich den integrierten Laufplan genauer unter die Lupe genommen und bin bislang ehrlich überrascht von den Ergebnissen.

Das bietet die Huawei Watch Fit 4 Pro für Läufer

Die WATCH FIT 4 Pro ist HUAWEIs neueste Allround-Smartwatch und vor allem als fortschrittlicher Fitness-Tracker konzipiert. Eines ihrer wichtigsten Features ist der KI-gestützte Trainingsalgorithmus, der speziell für Sportarten wie Laufen, Radfahren und sogar Golf entwickelt wurde. Angesichts meiner Lauferfahrungen seit 2023 war es für mich logisch, den Laufplan zu testen.

Die HUAWEI WATCH FIT 4 Pro fühlt sich wie ein persönlicher Lauftrainer am Handgelenk an, der Läufer dabei unterstützt, konkrete Ziele zu erreichen – wie etwa 5 Kilometer in unter 30 Minuten zu schaffen, was mein aktuelles Ziel ist. Die Uhr kombiniert strukturierte Trainingspläne mit Echtzeit-Coaching per Sprachanleitung. Jede Einheit fühlt sich technisch präzise und genau auf mein Fitness-Level abgestimmt an.

Mit dem Coach der WATCH FIT 4 Pro fühlst du dich wie eine Athletin.

HUAWEI entwickelte seinen TruSport-Algorithmus in Zusammenarbeit mit dem China Institute of Sports Science. Dieser anspruchsvolle Algorithmus verarbeitet physiologische Daten in Echtzeit und nutzt dabei fortschrittliche Sensoren zur genauen Herzfrequenzmessung und GNSS-Ortung, um Distanz und Tempo präzise zu erfassen.

Und siehe da: Nach knapp zwei Wochen mit dem Laufplan spüre ich bereits deutliche Verbesserungen meiner Lauftechnik.

Strukturiertes und adaptives Training

Wenn man einen Laufplan auswählt (bei mir war es der 5K-Plan), generiert die HUAWEI Health App einen strukturierten, mehrwöchigen Trainingsplan. Laut HUAWEI basiert diese Methode auf sportwissenschaftlichen Prinzipien der Periodisierung: sanfter Start, langsame Intensitätssteigerung, Konsolidierung der Fortschritte und schließlich eine Reduktion der Intensität vor dem entscheidenden Lauf. Jede Woche bietet abwechslungsreiche Einheiten wie lockere Dauerläufe, Intervalltrainings und Tempoläufe.

In einer Einheit, bei der ich mein iPhone 16 dabeihatte, konnte ich sogar über meine AirPods Pro 2 ein Metronom hören, das mir den genauen Laufrhythmus vorgab. Das war besonders hilfreich, weil es mir ein klares Gefühl für Tempo und Trittfrequenz vermittelte. Solch eine strukturierte Führung ist für mich äußerst wertvoll, denn obwohl ich meine Lauftechnik verbessern möchte, fehlt mir schlicht die Disziplin und das Wissen, so detaillierte Trainingspläne selbst zu erstellen.

Huawei Watch Fit 4 Pro 5K Trainingsplan Übersicht Quelle: inside digital Huawei Watch Fit 4 Pro Trainingsfeedback Zusammenfassung Quelle: inside digital HIIT-Lauf Herzfrequenzdaten – Huawei Watch Fit 4 Pro Quelle: inside digital Huawei Watch Fit 4 Pro HIIT-Lauf Herzfrequenzdiagramm Quelle: inside digital Huawei Watch Fit 4 Pro HIIT-Laufstatistiken Quelle: inside digital Huawei Watch Fit 4 Pro HIIT-Lauf Takt- und Höhenmessdaten Quelle: inside digital Huawei Watch Fit 4 Pro HIIT Laufdiagramm Quelle: inside digital Huawei Watch Fit 4 Pro HIIT-Lauf Leistungskennzahlen Quelle: inside digital Huawei Watch Fit 4 Pro: HIIT Lauf Leistungsdaten Quelle: inside digital

Besonders beeindruckend an der HUAWEI WATCH FIT 4 Pro finde ich, wie adaptiv und interaktiv sie ist. Der KI-gestützte Coach analysiert kontinuierlich meine Leistung und passt kommende Trainingseinheiten entsprechend an. Wenn ich eine Woche zu intensiv trainiere, reduziert die Uhr die Belastung in der nächsten Einheit. Wenn ich dagegen entspannt durch die Work-outs komme, erhöht sie die Anforderungen. So trainiere ich stets auf dem richtigen Niveau.

In den vergangenen vier Monaten habe ich zusätzlich mit einem Personaltrainer im Fitnessstudio gearbeitet. Diese Erfahrung zeigte mir, wie wertvoll professionelles Feedback für effektives Training ist. Natürlich ersetzt das Coaching der WATCH FIT 4 Pro keinen echten Trainer vollständig, dennoch teilt es viele wertvolle Eigenschaften und kann eine echte Unterstützung sein.

Sprachgeführtes Echtzeit-Coaching

Aus meiner Erfahrung heraus sind klare Ziele, detaillierte Pläne und regelmäßige Fortschrittsanalysen essenziell für ein effektives Training. Die HUAWEI WATCH FIT 4 Pro integriert all diese Aspekte reibungslos, insbesondere durch die sprachgestützten Anweisungen.

Diese Echtzeitfunktion fühlt sich fast so an, als hätte man einen Trainer an seiner Seite, der über Kopfhörer oder den Lautsprecher der Uhr kommuniziert. Während des Laufens erhalte ich regelmäßige Updates zu Tempo, Herzfrequenz und Distanz, sowie konkrete Handlungsempfehlungen—zum Beispiel wann ich beschleunigen oder langsamer laufen sollte. Dadurch bleibe ich konzentriert auf meinen Lauf und muss nicht ständig auf die Uhr schauen.

Direkt in der App findest du den wöchentlichen Trainingsbericht – bereit, deinen Fortschritt zu zeigen

Erreichbare und messbare Ziele

Wie bereits erwähnt, ist mein Hauptziel, meine persönliche Bestzeit für 5 Kilometer auf etwa 30 Minuten zu verbessern. Der Trainingsplan macht klar: Wenn ich mich an die Vorgaben halte, werde ich dieses Ziel sicher erreichen.

Die Uhr liefert konkrete Zwischenziele und detaillierte Leistungsdaten wie den Running Ability Index (RAI), der auf meiner Herzfrequenz und meinem Lauftempo basiert. Aber noch beeindruckender fand ich, wie leicht es dadurch wurde, Probleme in meiner Lauftechnik zu erkennen und zu korrigieren. Ich habe seit meiner Jugend ein deutliches Problem mit dem vorderen Kreuzband im linken Knie, weshalb ich mein Gewicht unbewusst mehr auf das rechte Bein verlagere, was zu Knorpelproblemen führte.

Die HUAWEI Health App machte diese Dysbalance dank der Bewegungssensoren der Uhr visuell deutlich. Obwohl ich mir der Problematik bewusst war, half mir die klare Darstellung in der App, aktiv dagegen zu steuern. In meiner letzten Trainingseinheit habe ich bewusst meine Haltung korrigiert und bemerkte sofort die Aktivierung anderer Muskelgruppen sowie eine bessere Balance in der Erholungsphase.

Huawei Watch Fit 4 Pro Einfache Laufaktivitätsdetails Quelle: inside digital Huawei Watch Fit 4 Pro: Easy Run Leistungskennzahlen Quelle: inside digital Huawei Watch Fit 4 Pro: Laufanalyse-Metriken Quelle: inside digital Huawei Watch Fit 4 Pro Laufanalyse Quelle: inside digital Huawei Watch Fit 4 Pro – Übersicht der HIIT-Laufdaten Quelle: inside digital Huawei Watch Fit 4 Pro HIIT-Training Leistungsdetails Quelle: inside digital Huawei Watch Fit 4 Pro HIIT-Laufdetails Quelle: inside digital Huawei Watch Fit 4 Pro Laufform-Bilanzen-Analyse Quelle: inside digital

Fazit: Lohnen sich die Trainingskurse der Huawei Watch Fit 4 Pro?

Ich kann nicht für alle Trainingskurse von HUAWEI sprechen, aber die Technologie und Methodik hinter dem Laufplan haben mich tatsächlich zu einem besseren Läufer gemacht. Die HUAWEI WATCH FIT 4 Pro bietet einen intelligenten, wissenschaftlich fundierten Ansatz zum Training – also weniger Vermutungen, dafür mehr objektive Anleitung und persönliche Einsichten.

Natürlich ersetzt sie keinen persönlichen Trainer komplett, doch kommt die Erfahrung deutlich näher als bei allen anderen Fitness-Wearables, die ich bisher getestet habe. Denn während ich zuvor seit Jahren meist nach Gefühl gelaufen bin, habe ich durch das strukturierte Trainingsprogramm der HUAWEI WATCH FIT 4 Pro tatsächlich neue Einblicke in meine Lauftechnik gewonnen und verstanden, wie datengestütztes Coaching die Leistung verbessern kann.

Wenn du jetzt ebenfalls Interesse an der HUAWEI WATCH FIT 4 Pro hast, solltest du im offiziellen Hersteller-Shop vorbeischauen. Hier kostet sie 279 Euro. Mit unserem Code AINSIDEDIGFIT4PRO79 kannst du dir aber – wenn du Paket 3 auf der Produktseite auswählst – noch ein extra Armband sowie die FreeArc-Kopfhörer als kostenloses Extra dazu sichern.