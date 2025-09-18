Dyn Sport Mix ist ab sofort frei empfangbar in HD-Qualität über den ASTRA-Satelliten auf 19,2° Ost. Das ist die am häufigsten genutzte Satellitenposition, auf die nahezu jeder deutsche Satellitenhaushalt seine Antenne ausgerichtet hat. Damit erreicht der neue Sender über 16 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, die ihr Programm via Satellit beziehen. Dyn Sport Mix ist Teil des Programmangebots von Dyn, das komplett auf Sport setzt und eigentlich per Streaming und mit Abo zu empfangen ist. Der Sender ist allerdings ganz ohne Internet und kostenlos zu empfangen und bietet einen Auszug aus dem eigentlichen Dyn-Angebot.

Dyn Sport Mix: Das zeigt der Sender

Der Sender bietet ein abwechslungsreiches Sport-Programm bestehend aus Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis und Hockey. Neben ausgewählten Live-Spielen zeigt Dyn Sport Mix Highlights, Re-Live-Formate und Gesprächssendungen. Besonders Fans von Handball kommen auf ihre Kosten: Mit Formaten wie „Kretzsche & Schmiso“ liefert der Sender nicht nur Spielanalysen, sondern auch Einblicke und Unterhaltung.

Schon im September kommen Sportbegeisterte auf ihre Kosten. So überträgt Dyn Sport Mix am 21. September das Handballspiel zwischen den Füchsen Berlin und MT Melsungen sowie am 28. September SC Magdeburg gegen den THW Kiel. Auch Basketball ist prominent vertreten, etwa mit der Partie Ratiopharm Ulm gegen die NINERS Chemnitz (28. September) oder Bayern Basketball gegen die Bamberg Baskets (12. Oktober).

Empfangen kannst du Dyn Sport Mix über ASTRA mit folgenden Parametern: Frequenz 12109,50 MHz, horizontal, Symbolrate 27.500 MS/s. Das teilte der Satelliten-Betreiber jetzt offiziell mit. Auch auf Plattformen wie Joyn, Pluto TV oder Amazon Prime Video ist der Sender bereits kostenlos verfügbar. Bei der TV-Streaming-Plattform Zattoo ist Dyn Sport Mix ebenfalls empfangbar, auf anderen Plattformen wie MagentaTV der Telekom oder waipu.tv hingegen fehlt er. Im Kabel-TV ist der Sender ebenfalls nicht zu finden.

Mit dem Start von Dyn Sport Mix über Satellit erweitert sich die Sendervielfalt im deutschen Free-TV um ein Sportangebot, das andere Zielgruppen anspricht als klassische Fußballformate. Das dürfte nicht nur Sportfans freuen, sondern auch all jene, die sich mehr Vielfalt im linearen, kostenlosen Fernsehen wünschen.