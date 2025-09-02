Kaum jemand weiß es: Das versteckt Amazon im Prime-Abo

Ein Prime-Abo für nur 11 Euro im Jahr? Das gibt es nur in Polen. In Deutschland kostet Amazon Prime rund 9 Euro im Monat. Bezahlt man im Voraus für ein ganzes Jahr, sinkt der Preis auf 7,50 Euro monatlich. Und wer ein Abo abschließt, macht das meist deshalb, weil der Versand kostenlos ist, wenn man bei Amazon etwas bestellt. Zudem bekommt man Prime Video, einen der führenden Streaming-Dienste weltweit. Doch es gibt einen weiteren grandiosen Vorteil, den nur die wenigsten kennen.

Amazon: Diesen Vorteil kennen viele nicht

Stell dir vor, du könntest alle Fotos, die du hast und noch machst, ohne zusätzliche Kosten speichern und von überall aus auf deinem Handy, Tablet oder Computer ansehen. Wer ein Android-Smartphone hat, weiß: Bei 15 GB ist Schluss. Möchte man dann noch mehr Fotos in die Google-Cloud hochladen, muss man entweder alte Bilder und Videos löschen oder für ein Abo bezahlen, das mehr GB freischaltet.

→ Fotografieren mit dem Handy: Diese 7 Regeln machen deine Bilder besser

Selbst wenn man bei Google derzeit noch viel Speicher freihaben sollte, ändert sich das für WhatsApp-Nutzer bald schlagartig. Und wer ein iPhone hat, dem bietet Apple sogar nur schmale 5 GB Cloud-Speicher an. Wer mehr will, muss zahlen. Doch ob iPhone oder Android-Handy: Wer ein Amazon Prime Abo hat, kann Amazon Photos nutzen und ohne weitere Kosten unendlich viele Bilder in die Cloud hochladen – übrigens auch Fotos im RAW-Format, was überaus interessant für Fotografen sein dürfte. So lässt sich die gesamte Foto-Sammlung in der Cloud sichern.

So geht’s und wann es sich lohnt

Alles, was man tun muss, ist: Die Amazon Photos App herunterladen (gibt es hier fürs iPhone oder das iPad und hier für Android-Geräte) und der Anwendung erlauben, Fotos zu speichern. Man kann auch nachträglich Bilder zu Amazon Photos hochladen oder hier über den Browser Fotos oder gar ganze Ordner hochladen. Auf dieser Internetseite zeigt das Unternehmen, welche Bildformate Amazon Photos unterstützt.

→ Mit dem Handy fotografieren: 10 geniale Tipps für das perfekte Foto

Das Ganze lohnt sich allerdings nur, wenn man ohnehin ein Amazon Prime Abo hat. Wer kein Abonnent ist, seine Fotos aber gerne in der Cloud speichern will und der Platz bei Google Fotos oder der iCloud knapp wird, erweitert diesen lieber bei einem der beiden Anbieter. Bei Google gibt es zusätzliche 100 GB für rund 2 Euro pro Monat. Apple verlangt für 50 GB rund 1 Euro monatlich. Das ist zwar weitaus günstiger als ein Prime-Abo von Amazon. Doch bei Amazon Photos ist der Speicherplatz für Fotos unbegrenzt.

Jetzt weiterlesen „Nie wieder Fire TV Stick“: Deshalb sind Nutzer jetzt sauer auf Amazon