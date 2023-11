WhatsApp nicht mehr kostenlos: Vielnutzer müssen für wichtige Funktion bezahlen

Einmal pro Woche erstellt WhatsApp ein Backup deiner Chats und Fotos und speichert dieses in deinem Google Drive. Auf Wunsch sogar täglich. So kannst du deinen Account auf einem neuen Handy wiederherstellen, wenn dein aktuelles Handy kaputtgehen sollte oder verloren geht. Diese Funktion ist bisher kostenlos. Doch das wird sich 2024 ändern.

WhatsApp Backups benötigen nun Speicherplatz

So werden die WhatsApp Backups in deinem Google Drive gespeichert, zählen aber nicht auf das Speicher-Kontingent ein. Heißt, egal wie viel Speicherplatz deine Chats, Fotos und auf Wunsch sogar Videos belegen, zahlst du für den Cloud-Speicher nichts. Ab 2024 wird sich das jedoch ändern, wie Meta in einem Blogbeitrag bekannt gibt.

So belegt das Backup künftig Speicherplatz in deinem Google Drive. Ist die Cloud-Festplatte voll, wirst du zur Kasse gebeten, um deine Chats weiterhin zu sichern. In der kostenlosen Version von Google Drive stehen dir 15 Gigabyte Speicherplatz zur Verfügung. Jedoch nicht exklusiv für WhatsApp, sondern auch für alle anderen Cloud-Daten und einem Backup deiner Foto-Galerie, sofern du diese Funktion aktiviert hast. So kommen schnell einige Gigabyte zusammen. Demzufolge dürften einige Nutzer ab nächstem Jahr zur Kasse gebeten werden.

Speicher-Preise und kostenlose Alternative

Google Drive bietet verschiedene Speicherpakete an. Am preiswertesten ist die „Basic“ Stufe. Hier bekommst du 100 Gigabyte für 1,99 Euro pro Monat. Alternativ gibt es auch Pakete mit 200 Gigabyte für 2,99 Euro oder 2 Terabyte für 9,99 Euro. Bei jährlicher Abrechnung sparst du bei allen Varianten 16 Prozent.

Das Buchen der Pakete funktioniert über die Google Drive App auf deinem Smartphone. Hier kannst du auch nachschauen, wie viel Speicherplatz bereits belegt ist. Öffne dazu einfach die Einstellungen der App. Den belegten Speicher siehst du ganz oben.

Kostenlose Alternative

Als kostenlose Alternative zum Cloud-Backup kann WhatsApp deine Daten auch lokal sichern. Dabei wird das Backup als Ordner auf dem Handyspeicher oder der SD-Karte abgelegt. Diesen Ordner solltest du dann regelmäßig auf deinem PC, Laptop oder in einer anderen Cloud sichern, damit du deinen Account auch dann wiederherstellen kannst, wenn dein Handy kaputt oder verloren ist.

Die Option fürs lokale Backup findest du in den Einstellungen von WhatsApp unter dem Punkt „Chats“ → „Chat-Backup“. Dort warnt WhatsApp auch 30 Tage bevor die neue Änderung für deinen Account umgesetzt wird. So werden nicht alle Nutzer auf einmal umgestellt, sondern nach und nach im Laufe des ersten Halbjahrs von 2024.