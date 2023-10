Geheim-Chats in WhatsApp: Neue Funktion zeigt sich

Schon jetzt kannst du ausgewählte Chats gegen fremde Blicke absichern. Diese lassen sich dann nur noch mit Passwort oder Fingerabdruck einsehen. Jedoch ist die Person und deren Profilbild weiterhin in der App sichtbar. Mit den neuen Geheim-Chats kannst du das bald ändern.

So funktionieren die Geheim-Chats in WhatsApp

Um einen Chat mit einem Passwort zu versehen, gehe auf den gewünschten Chat und klicke auf den Namen der Person. Hier kannst du unter „Chatsperre“ den Chat gegen fremde Blicke absichern. Jedes Mal, wenn du den Chat öffnest, wirst du nun nach deinem Fingerabdruck oder Passwort gefragt.

Mit der neuen Funktion kannst du alle gesperrten Chats komplett unsichtbar machen. Um die Chats aufzurufen, musst du einen vorher festgelegten Geheim-Code in das Suchen-Feld von WhatsApp eingeben. Erst dann werden die gesperrten Chats sichtbar und du kannst sie mit Fingerabdruck oder Passwort aufrufen.

Neue Option in den Einstellungen

Die neue Funktion findest du in den Einstellungen der App unter „Chats“ → „Chat-Sperreinstellungen“. Bisher ist diese nur für Nutzer der Beta-App mit einem Android-Telefon verfügbar. Um die Funktion zu nutzen benötigst du mindestens die WhatsApp-Version 2.23.22.9. In einigen Wochen dürfte die Funktion für alle Nutzer zur Verfügung stehen.

Nicht die einzige neue Funktion in WhatsApp

Beim Vorstellen der neuen Funktion kündigt WhatsApp auch eine Verbesserung der gesperrten Chats an. Diese sollen in Zukunft auch auf verknüpften Geräten verschlüsselt sein. Bisher ist dies nur auf dem Hauptgerät der Fall. Hast du etwa einen Computer oder ein weiteres Handy mit deinem Account verknüpft, funktioniert das Absichern der Chats dort bisher nicht. Auch diese Funktion wird in den kommenden Wochen für alle Nutzer zur Verfügung stehen.

Bereits jetzt verfügbar sind die neuen WhatsApp Kanäle. Hierbei handelt es sich um News-Kanäle, welche von jedem Nutzer erstellt werden können. Private Nutzer, aber auch Unternehmen, können in den Kanälen ihre Neuigkeiten verkünden und Nachrichten, Bilder, Videos und Links posten. Auch inside digital ist mit einem eigenen Kanal vertreten. Möchtest du bei den wichtigsten News und den besten Schnäppchen auf dem Laufenden bleiben, kannst du dem Kanal kostenlos folgen.