WhatsApp-Kanäle sind endgültig in Deutschland angekommen

Wollte ein Unternehmen früher schnell und unkompliziert eine Neuigkeit verkünden oder etwa auf eine neue Pressemeldung hinweisen, stellte Twitter (mittlerweile umbenannt in „X“) die beste Anlaufstelle dar. Seit der Übernahme durch Elon Musk fällt die Attraktivität und auch der Zuspruch seitens der Nutzer jedoch stetig. Als Alternativen wurden die beiden Mikroblogging-Dienst Mastodon und Bluesky genannt. Doch beide konnten sich bisher nicht durchsetzen. Nun ist ein Ersatz jedoch möglicherweise nicht mehr notwendig. Denn mit den sogenannten WhatsApp-Kanälen präsentierte der US-amerikanische Messenger jüngst eine Alternative, die nun in Deutschland an Fahrt gewinnt.

WhatsApp-Kanäle in Deutschland: Jetzt geht’s los

Grundsätzlich wurden WhatsApp-Kanäle bereits vor Monaten testweise in einigen wenigen Ländern eingeführt. Im September öffnete WhatsApp die Funktion dann für über 150 weitere Märkte – darunter auch Deutschland. Doch es dauerte eine Weile, bis die Kanäle wirklich an Fahrt aufnahmen. Jetzt steht das Feature sowohl Unternehmen als auch für Privatpersonen offen. Wenn du in diesem Kontext wissen möchtest, wie du einen WhatsApp-Kanal erstellen kannst, erfährst du die Antwort in unserem Ratgeber. Doch zuvor sollte die Frage beantwortet werden, was WhatsApp-Kanäle eigentlich genau sind.

Das grundsätzliche Prinzip ist recht simpel. Nutzer erstellen einen Kanal, der von anderen Nutzern abonniert werden kann. Sowohl über eine direkte Verlinkung als auch über eine Suchfunktion. Letztere findet sich im Untermenü „Aktuelles“ (ehemals „Status“). In den Kanälen selbst können die Betreiber derweil wie auch sonst bei WhatsApp Bilder, Nachrichten, Verlinkungen und Co. posten. Der Unterschied zu Gruppen liegt darin, dass Abonnenten nicht kommentieren können, sondern ihre Meinung lediglich mittels eines Emojis kundtun müssen. Die Kommunikation fällt folglich recht einseitig, dafür jedoch effektiv und übersichtlich aus.

Abschließend wäre noch wichtig zu wissen, dass Admins bis zu 30 Tage lang Änderungen an ihren Meldungen vornehmen können, und dass das Kanäle-Verzeichnis automatisch nach dem Heimatland gefiltert wird. Hierzulande werden entsprechend eher Kanäle aus Deutschland prominent positioniert. Möchtest du eher Kanäle aus anderen Ländern abonnieren, empfiehlt sich die bereits erwähnte Suchfunktion.

inside digital bei WhatsApp

