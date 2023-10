WhatsApp wird noch besser: Hier geht’s direkt zum Kanal von inside digital

Für dich heißt es jetzt: Hallo WhatsApp! Wir freuen uns darauf, dich mit coolen Einblicken hinter die Kulissen von inside digital zu begeistern. Aber das ist noch längst nicht alles, was wir für dich in petto haben. Denn im brandneuen WhatsApp-Kanal von inside digital erwarten dich auch unsere wichtigsten News, die neusten Tests von den spannendsten Technik-Gadges, Smartphones, E-Autos, Bikes, Audio-Produkten und vielem Mehr. Dazu gibt es dort unsere investigativen Recherchen und besten Deals, Tipps der Woche, unsere Empfehlungen für ein perfektes Streaming-Wochenende und vieles mehr direkt auf dein Smartphone. Und so kannst du dich unter anderem auf diese spannenden Themen freuen:

Tipp der Woche

#dailynews

Deals

Streaming-Tipps

Behind the scenes

So abonnierst du den inside digital Kanal bei WhatsApp

Doch wie kommst du nun an den Kanal von inside digital? Dafür gibt es einige Wege. Der einfachste ist, du folgst diesem Link und drückst dann auf „Abonnieren“ in der rechten oberen Ecke. Das funktioniert über dein Android-Smartphone, dein Apple iPhone oder auch per WhatsApp Web. Dort ist das Vorgehen gleich:

WhatsApp-Kanal von inside-digital abonnieren – Hier geht es direkt zum Kanal

Hast du unseren WhatsApp-Kanal abonniert und willst wirklich nichts mehr verpassen, solltest du noch einen kleinen Trick anwenden.

So verpasst du nichts mehr

Denn der inside digital Kanal ist erst einmal für alle stummgeschaltet. Um das zu ändern, klicke einfach oben rechts auf das Glockensymbol. So wirst du auch benachrichtigt, wenn wir dir die neuesten News, Tests, Tipps und Tricks oder die heißesten Deals über WhatsApp zukommen lassen. Und keine Angst: Willst du deine Ruhe haben, kannst du den Kanal auch einfach wieder stummschalten.

Apropos stumm: Willst du, dass deine Freunde ebenfalls informiert werden? Dann geh einfach auf das Dreipunkt-Menü in unserem WhatsApp-Kanal und teile ihn mit deinen Kontakten über WhatsApp, Telegram, Signal, Instagram oder Mail. Ein Tipp genügt, um deine Freunde einzuladen.

Freu dich auf morgen!