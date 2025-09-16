GEZ-Aus! Millionen Deutsche müssen ab sofort nicht mehr zahlen

Du schaust dir keine Sendungen bei ARD, ZDF und Co. an? Egal, trotzdem musst du monatlich 18,36 Euro an GEZ-Gebühren bezahlen. Und da man gar nicht monatlich zahlen kann, werden einmal im Quartal 55,08 Euro abgebucht. Nicht nur deshalb steht der Rundfunkbeitrag in der Kritik. „Zu vieles vom gleichen“ und Aussagen von Juristen, die behaupten, dass die GEZ-Gebühren gegen das Gesetz verstoßen, gießen Öl ins Feuer. Vielen Deutschen reicht es. Einer aktuellen Umfrage zufolge will kaum jemand weiterhin Rundfunkbeitrag bezahlen. Ganze 73 Prozent sind für die Abschaffung der GEZ-Gebühren. Für viele wird dieser Traum jetzt wahr.
Wer sich jetzt von den GEZ-Gebühren befreien lassen kann
Aus vielen Abiturienten werden jetzt Studenten. Zieht man dann zu Hause aus und etwa in ein Wohnheim ein, muss man plötzlich GEZ-Gebühren zahlen. Auch in einer WG wird der Rundfunkbeitrag fällig. Doch viele können sich davon befreien lassen. Voraussetzung dafür ist, dass man BAföG bezieht. Hierbei ist es egal, ob es sich um Schüler-BAföG, BAföG für Studenten oder das elternunabhängige BAföG handelt. Übrigens: Der Antrag auf Befreiung kann auch rückwirkend für die letzten drei Jahre (solange in diesen BAföG bezogen wurde) gestellt werden, so die Verbraucherzentrale.
Eine Wohngemeinschaft wird als ganz normaler Haushalt behandelt und man muss Rundfunkbeitrag zahlen. Wohnen in einer WG jedoch ausschließlich BAföG-Empfänger, können sich alle von der Zahlung des Rundfunkbeitrags befreien lassen, sodass niemand in der WG den Beitrag zahlen muss. Auch Zimmer in Studentenwohnheimen, die von einem allgemein zugänglichen Flur abgehen, gelten als Haushalt. Von den GEZ-Gebühren befreien lassen können sich alle, die BAföG beziehen. Ansonsten werden rund 55 Euro pro Quartal fällig.
Vom Rundfunkbeitrag abmelden: So geht’s
Doch nicht nur Studenten, Auszubildende und Schüler, die Bafög bekommen, können sich von den GEZ-Gebühren befreien lassen. Auch Empfänger von Sozialgeld oder Arbeitslosengeld II, Asylhilfeempfänger, sehbehinderte oder hörgeschädigte Menschen: Rund 2,8 Millionen Deutsche sind aus diesen und ähnlichen Gründen vom Rundfunkbeitrag befreit und müssen demnach keine GEZ-Gebühren bezahlen. Hier kann man eine Befreiung oder Ermäßigung online beantragen.
Rentner hingegen müssen die GEZ in vollem Umfang bezahlen. Es gibt aber eine Ausnahme: Bekommt man als Rentner zusätzlich zur Rente eine Sozialleistung, kann man sich vom Rundfunkbeitrag befreien lassen. Aber: Empfänger von Arbeitslosengeld I, Wohngeld oder Übergangsgeld haben keinen Anspruch auf die Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht.
WAS ICH UND VIELE ANDERE SAGEN ⁉️🤬⁉️ DAS ES VON MIR NICHT EINEN CENT ZWANGSGEBÜHREN BEKOMMEN UND ICH DIE PROPAGANDA UND LÜGENPRESSE NICHT UNTERSTÜTZE DIE GERECHTIGKEIT WIRD SIEGEN … NICHT EINEN CENT FÜR ERPRESSUNGEN VIELE GRÜSSE AN DIE GERECHTIGKEIT …
das ist Diebstahl mit staatlicher Hilfe! GEZ muss weg, damit anständiger Journalismus wieder kommt!
Richtig so .Von mir gibt es auch nix ich schaue die ihren Dreck nicht und habe ihn noch nie geschaut..Die stopfen sich die Taschen voll und das auf unsere Kosten. Keiner müsste den Dreck mehr zahlen dann wäre ganz schnell ruhe mit den Mist..
Weg mit diesem Propagandafernsehen, völlig über finanzierte und überbezahlte Posten und Funktionen, es wird Zeit dieser Gesellschaft der gar auszumachen! Es ist nur noch eine von der Regierung gesponserte Lügenpresse!! Die gezeigten Nachrichten haben mit Pressefreiheit nichts mehr zu tun! Weg mit dieser Regierung und weg mit diesen Sendern🤮🤮🤮
ich bin der Meinung wer sich den Mist von ARD und ZDF ansehen will soll auch dafür bezahlen. Die Sender verschlüsseln und wie sky abrechnen. das wäre gerecht!
Weg mit den GEZ ZWANGS Gebühren.wie andere Länder auch. Die nehmen genug an Werbung ein.ubd die Gehälter sind Unverschämt!!!!
UND sofort DIE GEBÜHREN BEI RENTNERN STREICHEN WIE SCHON LANGE IN ABDEREN LÄNDERN!!!!!!!!!!!
ich hab zeit über 10 jahren kein fernsehsender angeschaut und radio interressiert mich auch nicht aber muss trotzdem zahlen.
ich finde das ist eine abzocke !
Für etwas bezahlen, was man nicht möchte ist zwanghafte Erpressung!
Das macht aber der deutsche Staat!,
Er erpresst seine eigenen Bürger.
Zahlt man nicht, steckt man Dich hinter Gitter.
Die GEZ gehört ohne wenn und aber
abgeschafft!!!!!
GEZ Gebühren sollten für alle abgeschafft werden!!! Egal für wenn sollte es 0€ Gebühren heißen!!!
Die Verantwortlichen sitzen doch alle in der Regierung und wer wählt diese Regierung? Dann regt euch doch nicht so auf🥳
Kein Fernseher, kein Radio und dennoch zahlen? Wenn ich nicht ins Kino gehe, sollte ich dann auch trotzdem zahlen. Ist doch logisch, oder?
Wenn ich so sehe, wie viele Rentner unter dem Existenzminimum leben, ist es eine dreißigkeit das die GEZ hier mit zwang Gebühren abzockt. Die Abschaffung der GEZ ist schon lange überfällig.Ich nenne das Staatlich geförderte Erpressung und Nötigung.
Wer sich im komplizierten politischen Tagesgeschäft und in Geschichte nicht auskennt, sollte sich mit Begriffen wie Lügenpresse und anderen totalitären Begriffen zurückhalten. Wer selber keine Ahnung hat und seine Meinung nur aus der Bildzeitung
bildet ,sollte besser in eine Partei eintreten und selber politische Mitwirkung praktizieren.
Wie man so einen Blödsinn schreiben kann ist mir unerklärlich.🙈
This.
Danke. Wenigstens EINER, der hier was in der Birne hat…
Wir leben in einem Jahrhundert wo der Mist weg muss. Die Privatsender bleiben auf der Strecken und schaffen es auch alleine. ARD ZDF und Co. zeigen auch Werbung und kassieren noch obendrein die Gebühren. Arme Rentner die am Minimum leben und auch kaum vor der Glotze sitzen und schon gar kein Radio hören.
Weg mit diesen Zwangsgebühren ! Die Deutschen werden abgezockt Ausländer zahlen nichts ???
Wer sagt denn das Ausländer NICHTS bezahlen???
Ein unabhängiges Informationsportal ist notwendig und richtig.
Das bedeutet:
Ein Fernsehsender mit Nachrichten, Kinderproframm am Nachmittag/Vorabend und einem Spielfilm am Abend. Vormittags Wiederholung des Vorabends für die Schichtarbeiter. Keine Werbung.
Ein Rundfunksender mit Nachrichten und Musik ohne Werbung
Das ganze beschränkt auf Deutschland, die Berichterstattung faktenbasiert und neutral.
Keine Gefälligkeitsposten für Politiker und Beamte.
Bei rund 45 Millionen Beitragszahlern dürfte das grob geschätzt etwa 200 Millionen im Jahr kosten. Sagen wir, ich habe mich verkalkuliert und es kostet 500 Millionen im Jahr, das wären bei 47 Millionen Beitragszahlern dann noch etwa 1 Euro pro Monat. Gehen wir von 2 Euto aus, dann hätten wir 47 Mio×2×12 etwas über 1,1 Mrd was grob 75% der Werbeeinnahmen der gesamten Pro7/Sat1-Werbeeinnahmen in der Region D-A-CH entspricht. Das muss also ganz dick für ein hochwertiges Programm reichen, bei dem man sich auch weiterhin im Filmbereich engagieren kann.
wirft mal einen Blick auf die einnahmenstruktur und dann einen Blick auf die Lizensierungen. Einnahmen nur in DE, Lizenzen für Filme aber gür Europa, weil frei empfangbar via Satellit. .
Ich möchte Sie beruhigen, die Ausländer zahlen alle Steuern wie die Deutschen, sie bekommen nur weniger Geld.
weck mit zwangs gez doch Werbung keine normale Filme kommen nur scheiß
Die GEZ Gebühren müssen sofort abgeschafft werden und das Gebäude in Köln geschlossen.
Sie nehmen genug durch Werbung ein.
Aber das liegt auch daran dass viele Immer noch nicht aufgewacht sind in Deutschland und falsch wählen.Wählt die AFD bei den kommenden Bundestagswahlen dann geht es endlich wieder aufwärts mit unserem Oder glaubt ihr wirklich das wenn Mertz Bundeskanzler wird geht es Deutschland besser? Das ist genauso eine Lügen Partei wie die SPD.Leere Versprechungen und nach der Wahl passiert nichts mehr.Wählt endlich richtig und verpasst den Altparteien einen Denkzettel damit sie endlich mal merken, daß man so nicht mit seinem Volk umgeht.Wir sind das Volk und wir wählen die Regierung.
GEZ MUSS WEG! ABSCHLIESSEN WIRD MIT MILIONÄTEN VON ARD und ZDF, DIE UNS 76 JAHRE GESTOHLT HABEN, OHNE DASS WIR ETWAS WÜSSTEN, NUR DANKZEITUNGEN WIE BILD. DANKE BILD
Ich bin der Meinung, daß unser Staat, die Betrügereien der GEZ noch unterstützt. Alle privaten Sender ernähren sich von der reklame, warum koennen das die staatlichen Sender nicht? Und andere laender haben die. GEZ abgeschafft, wie geht das? Ist Deutschland unfähig das auch zu tun. Man hat so das Gefühl, das unsere Politiker auch von den Kuchen essen, sonst wuerden sie ja auf der Seite der befoelkerung stehen?
Für diesen manipulierten Scheissdreck Gebühren zu bezahlen ist eine Frechheit ohne Gleichen.Politisch ünterstützt. Eventuell verdient da jemand mit; würden böse Zungen vermuten.
Ganz ehrlich wozu GEZ bezahlen wenn für Dienstleister wie Vodafone oder magenda bezahlt das ist am Ende doppelt gemoppelt und unverschämt hoch 10 da soll man denen noch Geld zu kommen lassen obwohl man seinen Anbieter schon bezahlt Fakt ist wer einen anderen Anbieter hat sollte auch befreit werden von dem Verein !
GEZ Gebühren nur Abzocke als Geringverdiener. Was bringt GEZ nur Scheiß dafür zahlen. Nein
ich meine auch weg mi der Gez geb.
Wenn man eine Befreiung zur GEZ schickt.Kommen 3 Antworten..da fehlt was an Unterlagen.Also 4 mal hinschicken.Und wer zahlt meine Briefmarken? Meine Tintenpartrone ? Ich selber.
Ich schaue keine Sender…wie ARD,ZDF… läuft eh nur Sch..! oder radio ? Die Nachrichten kann man auch im Internet lesen oder man kauft eine Zeitung.
Weg mit der GEZ. Alle Politiker putzen sich daran Ihre Wurstfinger ab. Erstens ist unsre Regierung eine Farce und solange wir alle denen nichts entgegen setzen, machen die weiter in der Richtung, wie bisher. Keiner in diesem Lande will die haben. Die sind nicht mal legitim gewählt. Eine Wahl bringt uns überhaupt nichts, weil wenn mit Wahlen irgendwas verändert werden würde, dann wären die längst verboten.
Ich stimme allen zu das ist völlig ungerecht muß von der Rente noch GEZ bezahlen das örgert mich sehr weg damit
Wenn man mal ehrlich ist: vielen, die hier schreiben täte ein wenig Bildungsfernsehen gut. Und da ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk der einzig verlässliche. Und mit sehr, sehr wenig Werbung auch der einzig erträgliche. Die privaten schaffen es einfach nicht, die gleiche Qualität zu bringen.
Von daher sind die öffentlich-rechtlichen Sender eine Wohltat im Vergleich zu den sensationlüsternen Medien der Privatwirtschaft. GEZ – find ich OK.
schon richtig, aber das würde voraussetzen zu erkennen wie wenig Ahnung man hat unx dann den Willen und das geistige Vermögen daran etwas zu ändern. Daher wird wohl der Wunschtraum die Realität bleiben….
Warum soll man für etwas bezahlen was man nicht gucken will? Warum hat Deutschland noch nicht die GEZ Gebühren abgeschafft wie andere Länder? Wieso müssen arme Rentner für etwas bezahlen was sie sich nicht leisten können und teilweise auch gesundheitsbedingt nicht hören oder sehen können? Wieso kriegt weder die SPD noch die CDU das hin diese Gebühren endlich abzuschaffen? Beantwortet mir die Regierung oder GEZ Zentrale diese Fragen bitte mal?
Der Kommentar von Reinhard!
Schlafen Sie weiter(auf dem Baum)
Kann es sein Sie profitieren von den Zwangsgeldern?
Sind Sie beschäftigt in der Abzocke NDR und ZDF?
Unsere Politiker reden stets von Demokratie. Doch Zwangsgebühren zahlt der Mensch nur in einer Diktatur, wie wir sie in unserem Deutschland mitlerweile haben. Für alles muss der kleine Mann zahlen, auch für den überflüssigen öffentlich-rechtlichen-Rundfunk, welcher schon seit vielen Jahren seinen Aufgaben nicht nachkommt.
GEZ ist eine reine Abzocke, warum zwingt man Menschen in einer sogenannten freien Demokratie Sender zu unterstützen die eine unsachliche Berichterstattung betreiben!!!
Warum sollte man nicht monatlich bezahlen können? Klar kann man. Ich mach das schon seit Jahren, als ich denen die Einzugsermächtigung gekündigt habe. Die Zwangsgebühr gehört schon lange weg
Es wird Zeit, das diese Gebühren abgeschafft werden, ich schaue seit Jahrzehnten keine öffentlichen Programme mehr. Die nehmen doch zusätzlich noch genug Geld durch Werbung ein und bringen nur Mist. Man zahlt schon genug für Internet, Handy usw. die haben doch garkein Recht mehr dazu. Ich werde nichts zahlen.
Uralter Beitrag der millionen mal durchgekaut wurde!!! Hab schon gedacht jetzt kommt echt was neues
Selten so viel Mist gelesen.
Es fängt schon mit der Überschrift an die den Eindruck wecken soll dass jetzt Schluss mit den Gebühren sein soll.
Tatsächlich wird darüber berichtet dass einige wie es schon seit Ewigkeiten ist sich davon befreien können. Die Kommentare sind auch von Blödsinn überhäuft (wie z.b. ich zahle keinen Cent und so ähnlich). Die Wahrheit ist ihr müsst alle Zahlen wenn ihr nicht Beitragsbefreiungsberechtigt seit. Wer nicht zahlt muss mit Zwangsvollstreckung rechnen und kann sich gleich ein p-Konto einrichten lassen damit er noch seine letzten Groschen retten kann! Also zahlt schön weiter und Last diese Luftblasen
Da unsere Politiker unfähig sind zahlen wir GEZ 🤬🤮
legale Mafia. In Frankreich würden die Straßen brennen oder in jedem anderen Land. Patriotismus und Zusammenhalt fehlt leider in Deutschland. Und solange das Volk nicht zusammen gegen so etwas rebelliert macht der Staat fleißig weiter uns jeden hart verdienten Cent irgendwie aus der Tasche zu ziehen. Einige Kommentare hier werben direkt für die AFD, auch die werden es nicht schaffen die GEZ abzuschaffen. Zu mächtig ist GEZ Mafia
Für gute öffentlich-rechtliche Sender ohne Werbung wie z.B. „arte“ bin ich durchaus bereit, zu zahlen. Jedoch ist der GEZ-Beitrag inzwischen maßlos überteuert. Mehr als 5 Euro pro Monat sollte es nicht kosten.
Man sollte nur dafür bezahlen was man schaut, da fallen die Öffentlich Rechtlichen bei mir raus. ARD und ZDF ist Fehrnsehen für Gehirntote.
Was hat sich denn jetzt konkret geändert? Das Studenten sich befreien lassen können ist nicht neu. Echt ein wirklich wichtiger Artikel …
Millionen, natürlich!
Basierend auf den aktuellsten verfügbaren Daten des Statistischen Bundesamtes gab es im Jahr 2024 in Deutschland 612.800 BAföG-Empfängerinnen und -Empfänger.
In der Überschrift wird suggeriert, dass ein Gericht den Rundfunkbeitrag als unzulässig verurteilt habe, um im Artikel selbst Befreiungsgründe abzuhandeln. Was, Herr Blasius Krawalkowski, soll nun die Quintessenz ihres Artikels sein? Sollen alle Arbeitnehmer:innen ihre Jobs kündigen? Rentner:innen sich an der Uni einschreiben? Damit Niemand mehr den Beitrag zählt? Wie sehr kann man verzweifelt sein, so einen Blödeinn zu verfassen…
Ich habe mit ARD-ZDF kein Vertrag abgeschlossen warum muss ich dann für diesen Mist Zahlen.Alle auf die Strasse zum Protest, sonst passiert nichts.Ich schließe mich mit meinem Rollator dieser Gemeinschaft an.Wenn wir nichts tun passiert nichts.Also alle auf die Strasse und Demostrieren gegen diese Unverschämtheit.Da werden die schon sehen was da rauskommt.Ich gehe mit trotz meiner 85 Jahre,wer geht mit????
GEZ muß weg!
Die Politiker füllen ihre Taschen auch durch die GEZ mit tausenden €.
Darum lassen Sie die GEZ auch nicht sterben.
übrigens: die Politiker zählen auch keine GEZ. Die lassen sich sich befreien, weil sie unter die Existenz Limit sind! oder?
GEZ zahlt das Volk und nicht die grossen im Parlament.
Die im Parlament zählen auch keine Rentenbeträge aber kassieren aus der Rente das 3-4 fache Rente, wenn die ab 4 Dienstjahre sich zur Ruhe setzen… unglaublich.
Gez muss abgeschafft werden und zwar Dalli.Ich wähle ab jetzt afd .Schnauze voll von den Idioten .
Rundfunkbeitrag abschaffen? Etwas Ähnliches ist in Polen passiert, als die PiS regierte. Keine unabhängigen Fernseh- und Radiosender mehr. Und plötzlich berichtete man im Fernsehen deutschlandkritisch, hetzte gegen deutsche Politiker; Propaganda und Verschwörungslügen. Von welchen Idioten hast du die Schnauze voll?
Ich finde es eine absolute Frechheit,das Rentner die Wohngeld beziehen.Keinen Anspruch auf GEZ Befreiung haben
Alles dummes Gejammer. Fordert und kündigt das ohne euer Wissen eröffnete Konto innerhalb von 7 Tagen. Ohne Unterschrift. Anschließend schickt Ihr jede Postsendung dieser Firma, zurück. Ja Firma, die nicht rechtsfaehig ist.
was ich immer noch nicht verstanden habe ist das der Stadt sich so Rechtliche Stadt Benennt die 73% der nicht ernst nimmt. das stört mich am Meistens egal in welchen punkt mann geht sollte man die Bevölkerung genau so gut ihre meinung hören und entscheidung Treffen für die Bevölkerung und nicht für die geldgeiern.
Sie GEZ ist illegal wie auch diverse andere Steuern, darunter auch der Soli und die MwSt.!
Vom Zwang Geld an eine dritte Partei zu zahlen wenn man einer Arbeit nachgeht mal ganz abgesehen und Steuern auf Lebensmittel, einfach nur krank!
Ich bin empört über die Erhöhung der GEZ Gebühren. Ich erhalte eine Bezahlung für meine geleistete Arbeit, und ich kaufe für erbrachte Leistungen. Doch was von ARD UND ZDF geleistet wird ist eine Frechheit. uns werden ständig Wiederholungen gezeigt, sogar auf verschiedenen Sendern zur gleichen Zeit. Auf mehr Leistung,besser Qualität kann einer Erhöhung der Preise angebracht sein. DOCH DAVON IST HIER DEM ZDF UND ARD SENDER NIX ERKENNTBAR.Unter Androhung von Strafe wird die GEZ Gebühr eingezogen!!
Das mit der Befreiung für Studenten ist zumindest aber jetzt nicht neu und damit auch kein Hammer. Als ich studiert habe, konnte ich mich damals schon von der GEZ befreien lassen. Vielleicht wirkt der Hammer aber ja auch so gute 20 Jahre nach.
Vor dem Hintergrund erscheint mir die Berichterstattung hier doch nicht so furchtbar neu und vielleicht etwas zu… sagen wir mal vorsichtig euphorisch? Ein Schelm, wer böses dabei denkt. Erleichtert zeige ich mich jedenfalls, muss ich für diese Nachricht keine GEZ zahlen… dann vielleicht doch lieber nur für die sogenannte „Lügenpresse“?!
Unbedingt zahlen will ich die GEZ auch nicht. Indes schadet es nicht, ab und an mal in die Tagesschau hinein zu gucken, die entgegen der Auffassung einiger, jedenfalls neutrale Berichterstattung bringt, auch Nachrichten genannt. Und sind wir mal ehrlich, runde 19 EUR/Monat sind da immer noch günstiger viele Streamingdienste, obgleich etwas zwanghafter.
Ob die GEZ als Gebühr noch zeitgemäß ist, mag diskutabel sein, ich als Konsument beschwere mich allerdings eher nicht. Neben der Tagesschau bin ich jedenfalls ein Freund davon, dass in etwa sportliche Großereignisse noch von den Öffis gezeigt werden, nachdem ich neulich mal wieder ein Fußball-Länderspiel auf RTL ertragen musste, bei dem 90% der Halbzeit aus Werbung bestand. Die Vorberichterstattung habe ich mir weitestgehend erspart. Am Ende war ich froh, dass die Werbung recht knapp vor den Hymnen endete. Da ist mir die Version bei ARD und ZDF am Ende doch lieber.
Für die meisten, die ihre Ausbildung oder ihr Studium jetzt beginnen, dürfte das neu sein.