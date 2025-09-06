Fritz!Box 6690 Pro: Das kann der neue Highend-Kabel-Router wirklich

Die neue FRITZ!Box 6690 Pro feiert auf der IFA 2025 ihre Premiere und hebt die Heimvernetzung am Kabelanschluss auf ein neues Niveau. Schon vergangene Woche hatte Fritz! erste Details zum neuen Kabel-Flaggschiff bekanntgegeben, nun zeigt man ihn schon auf dem Berliner Messegelände einem breiten Publikum. Mit an Bord sind nicht nur Tri-Band-Wi-Fi 7 und ein integriertes DOCSIS-3.1-Modem, sondern auch umfassende Smart-Home-Funktionen und das von Fritz! bekannte Telefoniesystem. Damit zielt FRITZ! auf alle, die ihr Heimnetz maximal flexibel, schnell und zukunftssicher gestalten wollen und dabei auf einen Internetanschluss per Kabel setzen.

Die technischen Details der FritzBox 6690 Pro

Der Star der diesjährigen FRITZ!-Präsentation punktet vor allem durch sein breites Leistungsspektrum. Als weltweit erster Kabel-Router mit Wi-Fi 7 im Tri-Band verspricht die 6690 Pro beeindruckende Datenraten von bis zu 12 GBit/s. Klar: Das ist die Brutto-Datenrate. Praktisch werden etwa 6 GBit/s übrig bleiben – deutlich mehr, als dir jeder Kabelanbieter in Deutschland liefert. Nutzen kannst du die hohe Geschwindigkeit dennoch, beispielsweise wenn du einen lokalen Datenspeicher nutzt. Möglich wird die hohe Datenrate das durch gleichzeitige Nutzung von 2,4-, 5- und 6-GHz-Bändern (2×2, 4×4, 2×2 Konfiguration). Beim Kabelanschluss kommt Kanalbündelung per 2×2 OFDMA und 32×8 SC-QAM zum Einsatz.

Auch die weitere Hardware-Ausstattung kann sich sehen lassen: Ein 2,5-Gigabit-LAN-Port sowie drei weitere LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s, zwei USB-3.0-Ports und umfangreiche Telefoniefunktionen (DECT, SIP, analog) machen die 6690 Pro zur Schaltzentrale im digitalen Zuhause. Ein 10-Gbit/s-Port, wie ihn beispielsweise die Fritz!Box 4690 bietet, suchst du allerdings vergeblich. Hinzu kommt ein voll integriertes Smart-Home-System, das neben DECT ULE auch Zigbee unterstützt und für Matter vorbereitet ist.

Fritz! Fritz! Fritz!Box 6690 Pro FritzBox 6690 Cable Marktdaten UVP 319,00 € Anschluss-Art Kabel Kabel Daten LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) nein nein LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) 1 1 LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) 3 3 Frequenz 2,4 GHz

5,0 GHz

6,0 GHz 2,4 GHz

5,0 GHz WLAN-Standard IEEE 802.11ac (WiFi 5)

IEEE 802.11ax (WiFi 6)

IEEE 802.11be (WiFi 7)

IEEE 802.11n (WiFi 4) IEEE 802.11a (WiFi 1)

IEEE 802.11ac (WiFi 5)

IEEE 802.11ax (WiFi 6)

IEEE 802.11g (WiFi 3)

IEEE 802.11n (WiFi 4) WLAN-Datenrate (brutto) 12.000 Mbit 4.800 Mbit Telefon-Anlage eingebaut ✓ ✓

Natürlich kommt auch auf dieser Fritz!Box das von Fritz! bekannte Betriebssystem Fritz!OS zum Einsatz. Mit Funktionen wie VPN, Kindersicherung, Mediaserver und NAS-Speicher schafft es zusätzliche Mehrwerte, ohne die Bedienbarkeit zu verkomplizieren. Was zum Marktstart und Preis der FRITZ!Box 6690 Pro zu erwarten ist, lässt FRITZ! bislang offen. Klar ist aber: Wer heute schon auf Wi-Fi 7, smarte Heimvernetzung und zuverlässige Telefonie am Kabelanschluss setzt, bekommt hier ein zukunftssicheres Komplettpaket. Solltest du doch eines Tages auf einen Glasfaseranschluss wechseln wollen, brauchst du allerdings einen neuen Router. Selbst hinter einem Glasfasermodem lässt sich die Kabel-Fritz!Box nicht betreiben.

Neben dem Flaggschiff zeigt FRITZ! auf der IFA ein breites Portfolio: von WLAN-Mesh-Sets über neue Wi-Fi-7-Repeater bis hin zu Glasfaser– und Mobilfunkmodellen. Alle Neuheiten haben wir dir bereits vergangene Woche zusammengestellt.