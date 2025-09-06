Diese Überwachungskamera erkennt Einbrecher, noch bevor sie da sind

Überwachungskameras für Haus oder Garten gibt es in jeder Preiskategorie. Wer sich die Premium-Modelle anschaut, stößt schnell auf den Hersteller eufy. Die eufyCam S4 ist das neueste Top-Modell des Herstellers. In diesem Beitrag liest du, was die Überwachungskamera ausmacht und warum das die potenziell beste Überwachungskamera im Jahr 2025 ist.

EufyCam S4: Die neue Überwachungskamera-Referenz?

eufy verpackt in die neue Überwachungskamera alles, was man von einer Top-Überwachungskamera erwarten kann. Sie ist mit einer 16-Megapixel-Triple-Linse ausgestattet, die gestochen scharfe Bilder in 4K und Dual-2K-Auflösung bei einem Sichtfeld von 130 Grad liefert. Außerdem verfügt sie über eine Pan-Tilt-Zoom-Funktion. Herkömmliche Bullet-Kameras blicken starr in eine Richtung. Die eufyCam reagiert flexibel auf Bewegungen, kann Personen verfolgen oder definierte Zonen automatisch überwachen. Sollten mehrere Objekte im Sichtfeld auftauchen, zoomt sie heran und behält alle Details im Blick.

So sieht die neue eufyCam S4 aus

Um zu verhindern, dass jeder Schatten einen Alarm auslöst, setzt eufy auf eine hauseigene künstliche Intelligenz. Damit erkennt sie Menschen, Fahrzeuge und Haustiere und reduziert so Fehlalarme. Zusätzlich helfen Radar- und PIR-Sensoren, um Bewegungen präzise zu erfassen. Falls sich ein Einbrecher ins Bild wagen sollte, ertönt eine Sirene mit rot-blauer Warnleuchte. Ob die Abschreckung in der Praxis dafür sorgt, dass Diebe in die Flucht geschlagen werden, ist natürlich ein anderes Thema.

Keine Abo-Kosten und kein Laden

Eine weitere Besonderheit ist die hauseigene SolarPlus-2.0-Technologie. Eine Sonnenstunde reicht bereits vollkommen aus, damit die Kamera den ganzen Tag im Betrieb sein kann. Somit handelt es sich bei der eufyCam S4 um eine wartungsfreie und energieautarke Lösung. Um das volle Potenzial der Kamera zu entfalten, ist die HomeBase S380 notwendig, die du separat kaufen kannst. Somit sparst du dir die Kosten eines Speicher-Abos. Dir stehen 1 TB gratis zur Verfügung.

Die eufyCam S4 ist im Handel als Einzelkamera oder im 2-Cam-Kit mit der HomeBase S380 erhältlich. Beide verfügen über 32 GB Speicher, der auf Wunsch per Micro-SD oder einer Festplatte aufgestockt werden kann.