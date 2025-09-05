Neue Brille auf der IFA: Rokid Glasses mischen den Alltag auf

Rokid bringt zur IFA 2025 in Berlin zwei neue AR-Produkte: Das System AR Spatial mit virtuellem 300-Zoll-Display und Multitasking sowie die brandneuen Rokid Glasses. Die leichte AR-Brille feiert jetzt Premiere. Wir sind vor Ort und schauen uns beide Geräte genauer an.
Rokid Glasses
Rokid stellt ihre neuen Smart-Glasses auf der IFA in Berlin vorBildquelle: Rokid
Die IFA in Berlin gilt jedes Jahr als Schaufenster für neue Techniktrends. Auch Rokid ist in diesem Jahr mit dabei, denn das Unternehmen bringt gleich zwei spannende Produkte nach Deutschland. Das bereits vorgestellte AR Spatial-System und die brandneuen Rokid Glasses, die heute, am 5. September, offiziell Premiere feiern.

Rokid AR Spatial: Virtuelles Kino und Multitasking

Rokid kündigte AR Spatial bereits vor der Messe an und macht AR damit alltagstauglich. Die Brille bietet ein gestochen scharfes Bild dank des Sony-Displays auf einer virtuellen Leinwand. Hinzu kommen Multitasking mit bis zu drei Apps, eine automatische Kurzsichtigkeits-Korrektur und die Unterstützung von iPhone 15 Spatial Video.

Rokid Glasses: Das neue Flaggschiff

Noch spannender ist die Premiere der neuen Rokid Glasses, die erstmals auf der IFA vorgestellt wurden. Die Brille verfügt über zwei Displays mit einer Auflösung von 480 × 398 Pixeln pro Auge. Eine integrierte Kamera ermöglicht Fotos und Videos aus der Ich-Perspektive. Darüber hinaus bieten die intelligenten AR- und AI-Funktionen Echtzeit-Übersetzungen, Objekterkennung sowie Transkriptionen. Für den Klang sorgen zwei Lautsprecher in Kombination mit KI-Rauschunterdrückung. Das Gehäuse besteht aus einer leichten Magnesium-Aluminium-Legierung und erlaubt die Nutzung von magnetisch angebrachten Korrekturlinsen. Dank eines tragbaren Ladecase mit integriertem Akku sind unterwegs bis zu zehn zusätzliche Aufladungen möglich.

Live auf der IFA erleben

Besucherinnen und Besucher können die Rokid Glasses und AR Spatial noch bis zum 9. September 2025 direkt auf der IFA in Halle 6.2, Stand 169 ausprobieren. Wir von inside digital sind vor Ort und werden die Geräte selbst in die Hand nehmen. Ob die Rokid Glasses im Alltag wirklich so leicht und leistungsfähig sind, wie es die Daten versprechen, klären wir in den kommenden Tagen in unserem Hands-on.

