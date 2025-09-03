Smart & sexy: L’Atitude 52°N mischt den Brillenmarkt auf

L’Atitude 52°N will schaffen, woran große Player bislang eher scheiterten: Smart Eyewear, die man wirklich tragen will. Mode trifft hier auf Funktion, Lifestyle auf Technik. Besonders in Berlin, wo Kreativität, Technologie und Design dicht beieinanderliegen, könnte das Konzept den Nerv der Zeit treffen.

Gründer Gary Chen bringt mehr als 18 Jahre Erfahrung in der Technologie- und Mobilfunkbranche ein. Mit diesem Hintergrund verfolgt er das Ziel, ein Produkt zu entwickeln, das Innovation greifbar macht und den Alltag der Nutzerinnen und Nutzer bereichert.

L’Atitude 52°N: Drei Modelle, drei Charaktere

Die Kollektion umfasst drei Brillen in insgesamt sechs Farben. Das Modell „Berlin | 52°N“ steht für einen markanten, urbanen Look. „Milan | 45°N“ präsentiert sich als elegantes Panto-Modell, ideal für den Alltag. Die finale Brille „Antwerp | 51°N“ setzt auf Minimalismus mit subtilen, raffinierten Details.

L’Atitude 52°N: BERLIN | 52°N

Optisch wirken die Brillen wie klassische Alltagsmodelle. Doch in ihnen steckt moderne Technik. Mit dem Design der Brillen wollen sie aktuelle Trends bei Sonnenbrillen bedienen.

Zu den Features gehört eine integrierte POV-Kamera mit 107-Grad-Sichtfeld, die Fotos und Videos sowohl im Quer- als auch im Hochformat ermöglicht. Praktisch für Content Creator, aber ebenso für private Aufnahmen. Auf Reisen punkten die Brillen zusätzlich mit Echtzeitübersetzung. Wer in der Gruppe unterwegs ist, kann bis zu acht Modelle über ein Offline-Intercom miteinander verbinden. Besonders spannend ist der KI-gestützte Exploration-Mode, der Informationen zu Museen, Stadtführungen und lokalen Empfehlungen liefert.

Doch ob die Smartglasses wirklich halten, was sie versprechen, zeigt sich erst, wenn wir eine dieser Brillen in der Hand halten. Wir schauen uns die Modelle vor Ort genau an und berichten im Anschluss, wie sie sich im Alltag schlagen.

Premiere auf der IFA 2025

Die Weltpremiere findet auf der IFA 2025 in Berlin statt. Vom 5. bis 9. September können Besucherinnen und Besucher die erste Kollektion, die „Departure Collection“, nicht nur anschauen, sondern auch direkt ausprobieren. Die IFA bietet den idealen Rahmen für die Premiere von L’Atitude 52°N und ihrer Smartglasses, erklärt Gary Chen, denn sie sind an der Schnittstelle von Technologie, Lifestyle und Design angesiedelt.