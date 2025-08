Gehirnimplantate im Fokus: Dieses deutsche Unternehmen feiert jetzt Erfolge

Während Neuralink im Bereich der Gehirn-Computer-Schnittstellen (BCIs) bislang im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit stand, ist das Unternehmen nicht mehr der einzige Akteur in diesem wachsenden Sektor. Eine neue Entwicklung des deutschen Unternehmens Cortec zeigt, dass das internationale Interesse zunimmt. Cortec hat kürzlich sein erstes von Deutschland entwickeltes BCI bei einem Menschen implantiert. Der Eingriff fand in Seattle, USA, im Rahmen einer von der US-Arzneimittelbehörde FDA genehmigten klinischen Studie statt.

Das ist Cortecs Lösung

Das Gerät namens Brain Interchange soll Schlaganfallpatienten helfen, ihre motorischen Fähigkeiten wiederzuerlangen, indem es gezielte elektrische Impulse ins Gehirn sendet. Es handelt sich um ein vollständig implantierbares und drahtloses System, das Gehirnaktivität in Echtzeit sowohl auslesen als auch beeinflussen kann – ein Ansatz, der als Closed-Loop-Neurostimulation bekannt ist.

Im Gegensatz zu Anwendungen mit experimentellem oder medienwirksamem Fokus legt Cortec den Schwerpunkt auf den therapeutischen Nutzen. Das System soll gezielt die Hirnregionen stimulieren, die für Bewegung zuständig sind, und so die Rehabilitation unterstützen.

Anderer Ansatz als Neuralink

Die Entwicklung folgt auf Neuralinks jüngste Ankündigung, sein Telepathy-System erfolgreich bei mehreren Patienten eingesetzt zu haben. Damit können diese digitale Oberflächen allein mit ihren Gedanken steuern. Der bekannteste Fall ist Noland Arbaugh, der per Gedanken einen Cursor bewegen und Computerspiele steuern konnte.

Cortecs Ansatz unterscheidet sich jedoch grundlegend. Laut CTO Martin Schüttler kommuniziert das Unternehmen nicht mit einzelnen Neuronen, sondern mit neuronalen Netzwerken im Gehirn.

Cortec: Transparentes Kopfmodell in Laborumgebung

Während Neuralink über 1.000 Elektroden direkt ins Hirngewebe einpflanzt, setzt Cortec auf eine weniger invasive 32-Kanal-Elektrodenmatte, die auf der Hirnoberfläche liegt. Diese Technik erfasst größere Netzwerkaktivitäten und legt den Fokus auf langfristige Stabilität statt auf punktgenaue Steuerung.

Im Mittelpunkt steht der medizinische Einsatz. Ziel ist es, das System langfristig in die reguläre Schlaganfallrehabilitation zu integrieren und nicht auf möglichst hochauflösende Hirnsignale abzuzielen.

Ein Blick nach vorn

Die laufende Studie an der University of Washington soll die Sicherheit des Systems bewerten und erste Wirksamkeitsdaten liefern. Das Potenzial ist groß: In Europa und den USA erleiden jährlich rund 1,7 Millionen Menschen einen Schlaganfall, viele davon mit Lähmungen oder Bewegungseinschränkungen.

Klassische Rehabilitationsmethoden helfen zwar bei der Genesung, reichen jedoch oft nicht aus. Cortecs Gehirn-Computer-Schnittstelle könnte die Neuroplastizität fördern und so die Heilungschancen verbessern. Allerdings muss das System seine Wirksamkeit in der Praxis noch unter Beweis stellen.

Während Neuralink weiterhin für Aufmerksamkeit sorgt, bietet Cortec mit seinem medizinischen Fokus eine ergänzende Perspektive. Die nächste Entwicklungsphase wird zeigen, ob diese Technologie tatsächlich konkrete Vorteile für Patienten mit neurologischen Schäden bringt.