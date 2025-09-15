Apple iPhone gewinnen: So staubst du beim Community´s Choice Award ab

Die IFA 2025 war ein Fest für Tech-Enthusiasten und Freunde der Innovation. Die Hersteller überschlugen sich förmlich mit neuen Produkten, Services und Schmankerl für Endverbraucher. Dazu gab es nicht nur handfeste neue Hardware, sondern auch einige Einblicke in die zukünftigen Möglichkeiten, die Vernetzung, KI und die Digitalisierung noch mit sich bringen. Dabei war und ist die KI zwar nicht alles, aber sie ist fast überall mit im Spiel.

Community’s Choice Award von inside digital und nextpit

Dabei hat die IFA selbst die besten Produkte der Messe gekürt und eine Liste mit starken Innovationen erstellt. Doch das reicht uns nicht. Wir haben aus den Gewinnern der IFA die besten Produkte herausgesucht. Denn wir wollen es genau wissen. Was ist für dich die beste Neuerung? Und jetzt bist du dran. Denn mit dem Community’s Choice Award von inside digital und nextpit wollen wir deine Meinung und dein Ranking.

Du kannst unter anderem aus Powerbanks, Smartphones, smarten Brillen, Kameras, Beamern und Haushaltsrobotern wählen. Alle haben mindestens eine herausragende Eigenschaft, die sie zu einem innovativen Produkt macht. Die Kandidatenliste und eine Beschreibung, was sie bringen, findest du auf unserer Community´s Choice Award Seite:

So machst du mit

Und damit du nicht nur deine Favoriten küren kannst, gibt es selbstverständlich auch ein Gewinnspiel. Denn sobald du mitmachst und dich mit deiner E-Mail anmeldest, hast du die Chance auf ein Apple iPhone 16.

Mitmachen und Gewinnen ist wie immer mit wenigen Klicks geschafft: Folge einfach dem Link zur Umfrage des Community’s Choice Award von inside digital und nextpit und gib unter der Auswahlliste deine Mail-Adresse an. Schon bestimmst du nicht nur die besten Produkte der IFA 2025, sondern sicherst dir die Chance auf Apples Bestseller-Smartphone.