Die Community hat entschieden: Das sind die Besten der Besten von der IFA 2025

Wir haben die besten Produkte gesucht und die Community von inside digital und nextpit hat entschieden: Die drei besten Produkte der IFA 2025 stehen damit fest und könnten unterschiedlicher nicht sein.
Community´s Choice Award
Über 10.000 Teilnehmer, 21 Produkte, zwei Portale und eine Community: Der Community´s Choice Award ist beendet und die Besten der Besten sind gewählt. Doch wer konnte sich durchsetzen und wer sind die Top 3?

Community´s Choice Award von inside digital und nextpit

Rückblick: Die IFA hat während der Messe ihre Bestenlisten veröffentlicht und wir haben uns gefragt: Was sagen eigentlich die, die es am meisten betrifft? Unsere Leser. Deshalb haben wir unseren Community´s Choice Award ins Leben gerufen und unsere wichtigsten Menschen befragt: unsere Community. Dabei war die Auswahl breit gefächert, und vom Staubsaugerroboter, über KI-Haustiere bis zum Faltsmartphone gab es viel zu entdecken.

Und jetzt stehen die Sieger fest. Dabei konntest du aus 21 Produkten auswählen und das Rennen um die Plätze an der Sonne fiel spannend aus. Lediglich 40 Stimmen trennen unsere Gewinner vom undankbaren 4. Platz, den sich Samsungs Micro RGB TV (MR95F) sichert. Er überzeugt unsere Community durch seine hervorragende Bildqualität und Benutzerfreundlichkeit und ist laut Hersteller der weltweit erste Micro-RGB-TV.

Doch kommen wir zu den drei Gewinnern des Community´s Choice Awards 2025:

Samsung Galaxy Z Fold7

Das faltbare Galaxy Z Fold7 von Samsung besticht natürlich durch seine Falttechnik. Doch auch die gewohnte Samsung-Qualität und die Vielseitigkeit scheinen die Community beeindruckt zu haben. Davon konnten wir uns auch schon überzeugen: Im Test zeigt es seine vielen Stärken und wenigen Schwächen.

Samsung Galaxy Z Fold7
Aufgeklappt wird das Fold7 zu einem kleinen Tablet

LG SIGNATURE OLED T

Noch ein echter Dauerbrenner hat sich in die Top 3 gearbeitet: der LG Signature OLED T. Der transparente TV macht sich auf Knopfdruck praktisch unsichtbar und bringt neue Möglichkeiten der Raumgestaltung in deutsche Wohnzimmer. Die Geschichte hinter ihm ist lang. Denn schon 2023 haben wir von der CES über einen Prototypen berichtet. Die offizielle Vorstellung erfolgte dann ein Jahr später. Preise und Modelle gab es dann wiederum ein Jahr später zu sehen, und zur diesjährigen IFA 2025 ist er schlussendlich auch in Deutschland auf den Markt gekommen und hat nun auch die Community überzeugt.

Liebherr FNXa 522i

Die wohl größte Überraschung im Feld ist der Liebherr FNXa 522i. Dabei handelt es sich nicht um einen Betonmischer mit E-Antrieb oder einen riesigen Kran, sondern um einen Gefrierschrank. Er setzt auf eine spezielle Isolierung aus Lavagestein und Vakuum. Innovativ ist der Fokus auf Recyclebarkeit aller Komponenten bei gleichzeitig höchster Leistungs- und Effizienzklassifizierung.

Apple iPhone 16
Apple iPhone 16

Gewinnspiel: Apple iPhone kommt zum glücklichen Gewinner

Neben den drei Siegern des Community’s Choice Awards gibt es aber noch einen oder eine Gewinnerin. Jeder Teilnehmer, der uns seine E-Mail-Adresse hinterlassen hat, nimmt teil. Unsere Glücksfee zieht jetzt den oder die Glückliche, bei dem oder der wir uns in den kommenden Tagen melden werden.

Smart Glasses auf der IFA 2025: Viele Ideen, ein großes Problem
Viele Ideen, ein großes Problem
Smart Glasses auf der IFA

Und was sagst du?

