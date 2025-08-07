Kann Technologie helfen, uns selbst zu verstehen?

Ja, in der heutigen Podcast-Folge spricht Johanna über uns, unsere emotionale Intelligenz, und wie uns technische Helferlein mental unterstützen können. Die ahead-App versteht sich selbst als so etwas sie das „Duolingo für emotionale Intelligenz“ und das verrät bereits viel über die Ausrichtung der App.

„Duolingo für emotionale Intelligenz“

So wie viele heutzutage lieber Duolingo zum Erlernen einer Sprache nutzen, als dröge ein entsprechendes Lehrbuch aufzuschlagen, funktioniert das auch in diesem Fall. Also, wenn es um emotionale Intelligenz, um Achtsamkeit, kurz gesagt: dein Seelenheil geht. Die ahead-App, die es sowohl für Android als auch für iOS gibt, will dich dabei auch mit Spaß bei der Stange halten.

Die App fungiert also als dein „Emotions-Coach“ mit Tipps, Tools und praktischen Übungen. Bestenfalls reichen wenige Minuten täglich, um deine emotionale Intelligenz zu verbessern, aber auch besser mit Stress, Wut oder Angstzuständen zurechtzukommen. Dabei ist ahead von Verhaltensexperten und natürlich auf wissenschaftlicher Basis erdacht worden.

Im Gespräch mit Johanna verrät Mitgründer John Roggan auch, was der Antrieb war, eine solche App zu entwickeln. Hört also unbedingt in die neue Folge „überMORGEN“ rein.

Gesundheit: So unterstützen uns smarte Technologien und KI bereits

In den Rubriken Tech-Check, Tech-Ticker und Zukunftsrausch geht es heute darum, wie Künstliche Intelligenz und Gesundheit zusammenspielen können und wie uns Technik unterstützen kann. Dort verrate ich u.a., ob ich bei Fragen der Psyche bereits auf Apps wie ChatGPT vertraue. Hier geht es direkt zur Folge bei deinem Podcast-Anbieter:

