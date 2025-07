Ist so ein Schritt sinnvoll – oder scheitert das Ganze am Ende an der Technik? Genau das schauen wir uns heute genauer an. Denn klar ist: Der Ruf nach strengeren Regeln wird lauter: Auch hierzulande können sich immer mehr Politiker:innen vorstellen, junge Menschen besser vor den Risiken von Social Media zu schützen. Und mal ehrlich – bei dem, was da alles passiert, fällt es schwer, diese Plattformen nicht als echte Gefahr für Heranwachsende zu sehen.

Hier kannst du in die aktuelle Folge der Casa Casi reinhören: Social Media? Ihr müsst draußen bleiben, liebe Kinder!

Pauschales Social-Media-Verbot für Kinder? Es ist kompliziert

Sollten wir auch in Deutschland ein Social-Media-Verbot für junge Menschen erwägen?

Wenn man sich anschaut, wie auf Social Media miteinander umgegangen wird – mit Hetze, falschen Behauptungen und teils regelrechten Rufmordkampagnen – dann ist es absolut nachvollziehbar, dass man sich Sorgen um Kinder und Jugendliche macht. Die große Frage bleibt aber: Lässt sich ein generelles Verbot überhaupt verlässlich durchsetzen? Und wäre es wirklich die beste Lösung?

Bringt es Jugendlichen wirklich etwas, sie bis sie 16 sind, komplett fernzuhalten – nur um sie dann plötzlich ins kalte Wasser zu werfen? Du merkst schon: Das Thema ist vielschichtig. Was aber ziemlich klar ist: So wie bisher kann es nicht weitergehen.

Wir hoffen, du nimmst ein paar Gedanken aus der Folge für dich mit, denkst vielleicht mal neu über das Thema nach – und teilst deine Meinung gerne in den Kommentaren mit uns. Danke, dass du reinhörst, den Podcast weiterempfiehlst und bewertest! Und nicht vergessen: In den Show Notes findest du viele spannende Links und Artikel zum Thema.

Show Notes: Casa Casi 162