'Dumme' Frage: Macht uns das Internet alle dümmer?

Keine Sorge, es geht nicht darum, dass du plötzlich deinen Verstand verlierst, nur weil du viel im Internet unterwegs bist. Auch dein IQ steht hier nicht zur Debatte. Es geht eher darum, dass selbst kluge Menschen online manchmal ziemlich dumme Dinge tun. Und ja – davon machen wir jede Menge: vom übertriebenen Konsum von Kurzvideos über das Teilen von Fake News bis hin zu dem Glauben, dass auf Instagram alle spannender leben als du selbst.

Hier kannst du in die aktuelle Folge der Casa Casi reinhören: Oh nein, das Internet macht mich dumm!

Sind wir auf dem Weg in die Verblödung?

Der Auslöser für meine Überlegungen waren Studien der TU Braunschweig. Dort ging es um die Frage, ob man Unterricht mit Kurzvideos auflockern kann. Du kennst sicher diese typischen „Erklärbär“-Clips auf TikTok oder anderen Plattformen, in denen in wenigen Sekunden schnell ein Thema erklärt wird. Klingt super: kurz, snackable – und man lernt was. Also wie soll dich das bitte dümmer machen?

Okay, zugegeben: Die „Wir werden dumm“-These ist vielleicht etwas zugespitzt – und die Studien selbst zeigen das so nicht direkt. Sie ergaben lediglich, dass du dir Inhalte aus solchen Videos schlechter merkst, als hättest du einen Text dazu gelesen.

Ja, auch ChatGPT kann dazu beitragen, dass wir uns dümmer verhalten.

Das war aber nur der Anfang meiner Gedankenreise. Meine gesunde Abneigung gegen TikTok kennst du ja. Falls nicht, hör gern mal in die unten verlinkte „TikTok verbieten!“-Folge rein. Wenn schon die Erklärvideos nicht gerade die cleverste Form der Bildung sind – was bleibt dann noch Positives zu TikTok zu sagen? Nicht viel. Das gilt übrigens – wenn auch etwas abgeschwächt – genauso für Reels oder YouTube Shorts, also Kurzvideos allgemein.

Wir tappen in Algorithmus-Fallen, die uns ewig fesseln, aber wenig Nachhaltiges liefern. Wir konsumieren, stumpfen ab, unsere Aufmerksamkeitsspanne leidet – oder wann hast du das letzte Mal wirklich einen Film oder eine Serie gesehen, ohne zwischendurch automatisch zum Handy zu greifen? Ich erwische mich ständig dabei – und happy bin ich damit nicht.

Die Gefahr lauert im Netz überall

Es wäre zu einfach, die Schuld nur TikTok oder den Kurzvideos zuzuschieben. In der Casa Casi haben wir schon so viele Themen besprochen, die zeigen: Im Netz tun wir ständig dumme Dinge. Einige davon greifen wir heute auf, um unsere steile These zu untermauern. Erst kürzlich ging es um „AI Slop“ – Content ohne jeden Mehrwert, den wir uns trotzdem stundenlang reinziehen.

Dazu kommt der psychische Ballast in Social Media: Du vergleichst dich mit den scheinbar perfekten Leben anderer, bekommst FOMO und ein mieses Selbstwertgefühl. Du läufst Gefahr, auf Fake News hereinzufallen – oder sie sogar zu teilen, solange sie in dein Weltbild passen. Und wir alle geben uns gern in die Hände von KI, wo wir vielleicht verlernen, wie man wirklich lernt. Die Antworten sind nicht immer neutral – manchmal sogar komplett ausgedacht.

Die Liste ließe sich fortsetzen, aber in einer Podcastfolge stoßen wir irgendwann an Grenzen. Wichtig war uns dabei, kein pauschales Urteil zu fällen. Viele dieser „Dummheiten“ werden uns bewusst vorgesetzt – aus politischem Kalkül oder schlicht, um Geld mit uns zu verdienen. Und wir lassen uns oft bereitwillig darauf ein. Aber: Das muss nicht so bleiben. Wir können jederzeit gegensteuern.

Wir hoffen, dass dich diese Folge dafür sensibilisiert. Denn: Ein erkanntes Problem ist ein lösbares Problem. Überleg mal, wo du selbst klüger im Netz handeln könntest. Weniger Zeit am Handy? Weniger Doomscrolling? Weniger TikTok? Und erzähl anderen, wie diese Mechanismen funktionieren, damit auch sie bewusster damit umgehen. Wenn du das Gefühl hast, dass unsere Folge einen kleinen Beitrag leistet, dann bewerte uns gern positiv – und teile sie mit allen, die es ebenfalls hören sollten.

