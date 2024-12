Musk greift Hirn des Internets an – Doch die Gesellschaft schlägt zurück

Elon Musk, reichster Mann der Welt, rechtsradikal, Turbokapitalist und bald Teil des Regierungsapparats von Donald Trump, dem dann mächtigsten Mann der Welt, hat aufgerufen, die Spenden für die Wikipedia zu unterlassen. Der Grund: Die „Wokepedia“ ist ihm zu divers, inklusiv, gerecht und wohl auch zu faktentreu. Nach der Übernahme von Twitter und der Umstrukturierung des Kurznachrichtendienstes in sein Haus-und-Hof-Meinungsportal X, greift Elon Musk somit die nächste Instanz der faktenbasierten Diskussion des Internets an.

Boykott-Aufruf für Spenden an Wikipedia

Mit einem Post auf X, in dem Elon Musk den Nutzer Libs of TikTok mit seinem Post zitiert, wollte der Tesla-Besitzer Stimmung gegen Wikipedia machen. Im Ursprungspost wird darauf hingewiesen, dass Wikipedia zu viel Geld für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion ausgegeben habe. Dem stimmt Musk mit seinem Aufruf zum Stopp der Spenden zu.

Der Post bringt es auf X mittlerweile auf knapp 50.000 Reposts und über eine viertel Million Likes. Die Anhängerschaft des Multimilliardärs stimmt also mit seiner Meinung überein. Dass nur wenig Widerstand aus der X-Bubble zu erwarten ist, ist jedoch logisch, hat sich Elon Musk dort sein eigenes Meinungs-Universum geschaffen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Nach Angriff: Die Gesellschaft schlägt zurück

Doch erreicht hat er das Gegenteil. Denn wie aus den Wikimedia Foundation Fundraising Data herauszulesen ist, sprang die Zahl der Spender in der Folge hoch. Von knapp 50.000 Spendern am 24. Dezember geht die Zahl auf mehr als 90.000 am 27. Dezember durch die Decke. Die Menge an Spendern ist aber nicht allein entscheidend. Denn die Daten zeigen auch, dass die Wikipedia auch einen explosionsartigen Anstieg der Spendenhöhe erreichte. Nach gut 800.000 Dollar am Heiligabend verdoppelte sich die tägliche Spendenhöhe bis zum 27. Dezember auf 1.733.918 Dollar. Am 28. Dezember kamen bis 11 Uhr Vormittag, also noch ohne die US-amerikanischen Spenden, weit mehr als eine halbe Million Dollar zusammen.

Doch nicht nur die nackten Zahlen zeigen, dass Musk die Spender angestachelt hat, eher mehr zu tun als weniger. Denn die deutsche Spendenseite beinhaltet so einige Kommentare von Spendern, die sich direkt auf Elon Musk beziehen und ihm „danken“, dass er sie an die Spende erinnert habe. Dazu gibt es so einige, die kundtun, dass man sogar nur deshalb spende, weil Elon Musk zum Boykott aufgerufen habe.