Heftiges Lego-Technic-Set: Dieser Kran ist riesig, teuer und schon mit Rabatt zu haben

200 Meter Ausleger, 236 Meter Hubhöhe und maximal 3.000 Tonnen Traglast: Der Liebherr LR 13000 ist ein echtes Monster auf Ketten. Er gilt als der stärkste Raupenkran der Welt. Lego hat ihn jetzt in der Technic-Welt nachgebaut und als das teuerste Lego-Set in der Serie vorgestellt.

Lego Technic 2023: Die neuen Sets in der Übersicht

Lego Technic 42146 Liebherr LR 13000 Raupenkran

680 Euro bei unter 3.000 Teilen – was Lego-Fans lange befürchteten, ist mit dem Lego Technic 42146 Liebherr LR 13000 Raupenkran wahr geworden. Bei diesem Set kosten die Steinchen im Schnitt fast 24 Cent. Doch das hat zumindest zwei Gründe, die nachvollziehbar sind. Denn in dem 1 Meter hohem und 1,10 Meter langem Set gibt es vor allem an den Auslegern riesige Teile.

Dazu kommen zwei Smart-Hubs, Control+-Anbindung und insgesamt sechs Motoren, sowie 24 neue Gewichtssteine, die gemeinsam fast 1 Kilo Gewicht auf die Waage bringen.

Liebherr LR 13000 Raupenkran

Beim Design ist Lego von den Proportionen des originalen Liebherr LR 13000 meilenweit entfernt. In der echten Welt wirkt das Raupengestell gerade zu winzig, wenn man es mit den ellenlangen Auslegern des Krans vergleicht. Das gelingt dem Lego-Set mit der Nummer 42146 nicht. Auch die Dicke der Ausleger ist nicht proportional korrekt gegenüber der Länge getroffen. Hier muss sich Lego jedoch der Natur der Sache, oder genauer der Bausteine, geschlagen geben.

Lego Technic Liebherr LR 13000 Raupenkran – 42146

Schon zum Marktstart gibt es fast 30 Prozent Rabatt

Der Lego Technic 42146 Liebherr LR 13000 Raupenkran ist kein exklusives Set. Also wird es im freien Handel verkauft und so der Preisschlacht der Händler ausgeliefert. Das freut den geneigten Lego-Fan in der Regel. Denn so sind gerade bei Technic-Sets Rabatte von locker 30 bis 50 Prozent drin. Ob die auch den Technic-Kran treffen werden, ist noch unsicher, jedoch startet er mit einem derben Rabatt in den Markt.

Proshop verkauft den Lego Technic 42146 Liebherr LR 13000 Raupenkran zum Start mit fast 30 Prozent Rabatt. Doch du musst dich noch gedulden. Denn Lego bringt den mächtigen Kran erst ab dem 1. August auf den Markt. Vorbesteller können jedoch bei Proshop schon einmal einen satten Rabatt abstauben.