LGs durchsichtiger TV ist Realität: High-Tech-Luxus vorgestellt

Fernseher wurden in den vergangenen Jahren immer größer. Mittlerweile gelten 48-Zoll große TVs als klein und so nimmt der Fernseher in den Wohnzimmern dieser Welt einen immer größeren Raum ein. Und das nicht nur bei der Fläche an der Wand. Sondern auch optisch. Die großen schwarzen Flächen werden zum Teil versteckt. So hat Samsung mit der Frame-Serie TVs im Angebot, die das Aussehen von Leinwänden nachahmen. LG löst das Problem mit dem Signature OLED T anders.

Transparenter Fernseher: LG Signature OLED T

Mit dem LG Signature OLED T gibt es jetzt einen marktreifen TV, der nicht nur transparent und auf OLED-Basis arbeitet, sondern auch ohne störende Kabel auskommt. Der Fernseher sitzt dabei in einem an ein Regal erinnernden Rahmen, der auch die Streaming-Box auf Bodenebene beinhaltet.

Bei den technischen Daten steckt LG eine 4K-Auflösung und den neuen Prozessor Alpha11 ins Paket. Er bietet laut LG 30 Prozent mehr Geschwindigkeit und 70 Prozent mehr Grafikleistung. Er stellt bis zu 120 Bilder pro Sekunde dar. Das Highlight ist aber klar das transparente Display. Mit ihm bieten sich einige neue Möglichkeiten, auch weil es keine hässliche Rückseite beim Signature OLED T gibt.

LG Signature OLED T: Transparenz oder vollflächiges Bild – beides geht.

So kannst du ihn als Raumteiler oder auch vor einem Fenster aufstellen und so die Fokussierung der Raumgestaltung vom Fernseher lösen. Mit einer Always-On-Funktion kann der neue LG-TV auch als Info-Screen in der Wohnung dienen, ohne dass Licht durch unnötige Schwarzbereiche abgeschattet wird.

Deutschlandstart noch unsicher

Einen großen Nachteil des neuen Fernsehers ist seine Verfügbarkeit. Die Signatur-Serie ist an sich schon die High-End-Linie und entsprechend teuer. Beim neuen transparenten TV jedoch meldet LG noch gar keinen Preis und auch kein Datum für einen Marktstart in Deutschland. Man kann davon ausgehen, dass er kein Schnäppchen wird. LG dazu: „Derzeit steht noch nicht fest, ob und wann der neue LG SIGNATURE OLED T 4K in Deutschland verfügbar sein wird.“