Neben starkem HEMS: Zendure liefert neue BKW-Speicher und Smart Meter

Die größte Neuheit in Zendures diesjähriger Präsentation ist die neue zentrale KI-Technologie ZENKI im neuen HEMS (Home Energy Management System) des Herstellers. In einem Artikel dazu haben wir uns bereits ausführlich mit dem neuen System und seinen umfangreichen Vorzügen befasst. Doch was wäre eine smarte Steuerung ohne die passenden Geräte, die von dieser gelenkt werden?

Zendures BKW-Speicher mit KI-Unterstützung

Mit den neuen Stromspeichern SolarFlow 800 Pro stellt Zendure den branchenweit ersten KI-gestützten Energiespeicher für Balkonkraftwerke vor. Das neue All-in-One-System vereint einen Mikrowechselrichter mit Hubcontroller und Batterie. Die Startspeicherkapazität beginnt bei 1.920 Wattstunden, kann jedoch auf bis zu 11,52 kWh erweitert werden. Da das Modell mit bis zu vier Solarmodulen von je 500 Watt kompatibel ist, können bis zu 2.000 Watt Solarmodulleistung angeschlossen werden. Das Maximum also, was für derzeitige Balkonkraftwerke zulässig ist. Zendure verspricht eine Ladeeffizienz von 96 Prozent. Bei passender Bestückung mit Solarmodulen soll ein jährlicher Stromertrag von bis zu 2.300 kWh möglich sein.

Passend dazu stellt die SolarFlow 2400 AC die branchenweit erste, KI-gestützte AC-gekoppelte Plug-and-Play-Energiespeicherlösung vor. Sie ist speziell für Haushalte mit Dach-PV-Anlagen gedacht und verfügt über eine integrierte AB3000X-Batterie mit einer Kapazität von 2,88 kWh. Diese lassen sich auf bis zu 17,28 kWh erweitern. Dadurch ist der Stromspeicher ideal für Haushalte, die beim Kauf einer PV-Anlage bisher nicht in einen Stromspeicher investieren wollten oder konnten. So kann jeder Haushalt individuell in eine passende Stromspeichergröße investieren oder diese im Laufe der Zeit kontinuierlich aufstocken. Die bidirektionale AC-Leistung von 800 Watt kann dabei auf bis zu 2.400 Watt aufgestockt werden. In einem netzunabhängigen Modus kann der SolarFlow 2.400 AC auch eine Leistung von 2.400 Watt direkt für autarke Energieversorgung bereitstellen.

Das kann für den Inselbetrieb eines separaten Stromkreises, zum Beispiel im Garten oder einer Gartenlaube sinnvoll sein. Im Übrigen bietet Zendure dir auch eine passende Hilfestellung dabei an, einen Elektriker zu finden, der das Modell für dich an deinen Stromkreis anschließt. Das kann zu schnelleren Terminen führen, insbesondere in Regionen, in denen Handwerker häufig langfristig ausgebucht sind. Ergänzend zu den neuen Stromspeichern hat Zendure auch zwei kompatible neue Smart Meter vorgestellt.

Neue Smart Meter sollen Echtzeitüberwachung verbessern

Mit dem Smart Meter 3CT sowie dem Smart Meter D0 hat Zendure zwei neue Geräte auf der Intersolar vorgestellt. Das Smart Meter 3TC ist dabei ein DIN-geschirrtes, dreiphasiges Strommessgerät, das sowohl über WLAN– als auch eine Bluetooth-Verbindung verfügt. Mit diesem Smart Meter setzt Zendure auf eine effektive Echtzeitüberwachung, die eine Messgenauigkeit von bis zu 99 Prozent erreichen soll. Mit einer Reaktionszeit von unter 3 Sekunden soll der Smart Meter dazu beitragen, Überschüsse aus Solarenergie stets sinnvoll zu verbrauchen oder passend einzuspeichern. Zusätzlich sorgt ein Schaltkreisschutz dafür, dass es nicht zu Überlastungen kommt. Dadurch ist der Stromkreis besser abgesichert, speziell, wenn mehrere Geräte im selben Stromkreis zum Einsatz kommen. Da das Modell auch über eine lokale Kommunikation verfügt, bist du nicht auf die Verfügbarkeit einer Internetverbindung angewiesen, damit die Überwachung in deinem Heim funktioniert.

Der Smart Meter D0 hingegen ist für Haushalte gedacht, die ihren Stromverbrauch genauer überwachen möchten, ohne eine Installation mit einem Elektriker. Dank der Plug-and-Play-Funktionalität lässt sich das Modell schnell und ohne zusätzliche Kosten einrichten. Auch hier soll die Reaktionszeit unter 3 Sekunden liegen, sodass dein Stromverbrauch präzise auf der 1-W-Ebene gesteuert werden kann. So kannst du einem unnötigen Energieverbrauch entgegenwirken. Wie auch das Smart Meter 3CT setzt auch das Smart Meter D0 auf einen Schutz vor Überlastungen sowie eine lokale Kommunikation, die ohne Internet erfolgen kann.