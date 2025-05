Hersteller von E-Autos schmeißt hin: Europa-Rückzug

Das Kalenderjahr 2024 verlief für den vietnamesischen E-Auto-Hersteller VinFast alles andere als optimal. Zwar legte die Zahl der Auslieferungen auf rund 97.000 Fahrzeuge zu, was auch zu einem spürbaren Umsatzwachstum führte. Doch unter dem Strich blieb im vergangenen Jahr ein horrender Verlust von fast 3,2 Milliarden US-Dollar in den Bilanzen stehen. Das hat jetzt Konsequenzen. Wie das Fachportal elektroauto-news.net berichtet, wird sich VinFast offenbar schon in Kürze vom europäischen Markt in weiten Teilen zurückziehen.

VinFast macht in Europa die Schotten dicht

Bereits am kommenden Freitag, 9. Mai 2025, sollen alle Showrooms und Service-Center in Europa schließen. Insbesondere in Deutschland, in den Niederlanden und in Frankreich ist VinFast derzeit aktiv. Zwei Insider erklärten gegenüber dem Magazin, dass rund 90 Prozent der europäischen Belegschaft am vergangenen Freitag über ihre Kündigung informiert wurden. Statt auf einen Verkauf in Eigenregie per Direktvertrieb zu setzen, möchte VinFast seine Autos in Zukunft dem Vernehmen nach lieber über Händler verkaufen. Dort sollen auch einige der nicht gekündigten Mitarbeiter unterkommen.

Als Gründe für das plötzliche Europa-Aus führt VinFast in einem internen Schreiben gleich mehrere Ursachen auf: makroökonomische Bedingungen, Zölle, Handelskonflikte und die allgemeine Unsicherheit. Noch im Laufe des zweiten Quartals dieses Jahres will der Hersteller unter anderem auch all seine Mietverträge in Europa kündigen, um Kosten zu sparen. Seinen Fokus möchte der Hersteller klar auf das Geschäft in Asien legen, wo unter anderem auch neue Werke in Indien und Indonesien entstehen.

Zwei Modelle in Deutschland erhältlich – ein drittes Modell soll folgen

Für 2025 strebt VinFast trotz der jetzt bekannt gewordenen Europa-Krise nicht nur mindestens eine Verdoppelung des Absatzes auf rund 200.000 Fahrzeuge an. Auch bezahlbare E-Autos stehen auf der Agenda des Herstellers weit vorn. Bisher bietet das Unternehmen mit dem VF8 (ab 48.490 Euro) und dem VF6 (ab 34.990 Euro) zwei SUV-Modelle an. Das futuristisch anmutende SUV-Modell VF7 mit bis zu 260 kW und bis zu 450 Kilometern WLTP-Reichweite soll in Kürze folgen. Inwieweit sich der weitgehende Rückzug aus Europa auf den künftigen Absatz neuer E-Auto-Modelle hierzulande auswirkt, bleibt abzuwarten.