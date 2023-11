Mehr WLAN für die FritzBox: Dieses Zubehör löst ein großes Problem

Denn nachdem es lange ruhig geworden war um die Powerline-Geräte von AVM ist ab sofort ein neues Gerät auf dem Markt. Das Besondere: Es nutzt das Stromnetz in deiner Wohnung um das Internetsignal vom Router zum abgelegenen Raum zu transportieren. Dort „zieht“ es die Daten aus der Stromleitung und wandelt sie um in ein WLAN-Signal. Der Powerline-Standard basiert auf dem HomePlug-AV2-Standard: Diese Technologie ermöglicht es, alle drei Adern der Stromleitung (Phase, Neutral- und Schutzleiter) zur Datenübertragung zu nutzen.

Internet per Stromleitung – aber nur schwaches WLAN

Diese Powerline-Geräte sind nicht neu, allerdings gab es von AVM bisher keine, die den aktuellen WLAN-Standard WiFi 6 unterstützt haben. Mit dem neuen Powerline-Adapter FritzPowerline 1240 AX ist aber erstmals auch mit dem WLAN-6-Standard möglich. Die Datenübertragung per Stromleitung soll mit bis zu 1.200 Mbit/s erfolgen. Das klingt gut. Allerdings gibt es eine Einschränkung. Das WLAN-Signal realisiert AVM mit dem neuen Zubehör nur auf Frequenzen um 2,4 GHz. Somit ist dann auch bei 600 Mbit/s brutto Schluss beim WLAN-Signal – trotz Wifi 6. In der Praxis heißt das, dass du wohl nicht mehr als 250 bis 300 Mbit/s erwarten darfst – unter idealen Voraussetzungen versteht sich. Denn das Frequenzband ist gerade in Städten oft überlastet. Der FritzPowerline 1240 AX ist als Set zusammen mit dem Signalgeber FritzPowerline 1210 ab sofort im Handel für 169 Euro (UVP) erhältlich.

So kann dieser Adapter aus unserer Sicht höchstens als Baustein für entlegene Räume oder das Gartenhaus angesehen werden, aber nicht als vollwertiger WLAN-Sender in der eigenen Wohnung. Immerhin: Über 2 LAN-Ports kannst du Gigabit-Datenraten übertragen, die aber durch das Stromnetz ausgebremst werden. Im Set mit dem Sender FritzPowerline 1210 soll das Gerät 159 Euro kosten.

Pluspunkt: Das Powerline-Set ist sehr effizient. Die Leistungsaufnahme im häufig vorliegenden Ruhezustand liegt bei 4,5 Watt (1240 AX) bzw. 2,4 Watt (1210). Unter Last erhöht sich der Leistungsbedarf um etwa 3 Watt insgesamt. Dennoch fallen im Ruhezustand dauerhaft etwa 7 Watt an, was sich im Jahr auf mehr als 60 Kilowattstunden summiert.