Mehr Automatisierung für mehr Ersparnis? EcoFlow präsentiert das EcoFlow HEMS

Schon vor einigen Monaten kündigte EcoFlow mit Oasis eine smarte KI-Unterstützung an, die Strombedarf und Stromverbrauch auf eine neue Stufe der Automatisierung hebt. Das System soll automatisch Pläne für seine Nutzer erstellen, die dabei helfen, die Stromkosten deutlich zu senken. Eine Kostenersparnis von bis zu 77,6 Prozent verspricht der Hersteller dabei. Interessenten können vor Ort auf der Intersolar mehr über das EcoFlow HEMS (Home Energy Management System) erfahren sowie den neuen EV-Charger begutachten, der nahtlos in das System eingefügt werden kann. Damit bietet der Hersteller nun praktisch alles aus einer Quelle: Modulare Batteriespeicher, die flexibel erweitert werden können, eine smarte Steuerung sowie die Option, selbst E-Autos smart gesteuert zu versorgen.

EcoFlow HEMS – Stromversorgung planen war nie einfacher

Doch wie genau soll es diesem System gelingen, die eigenen Stromkosten so stark nach unten zu senken? Die EcoFlow HEMS AI errechnet eine Verbrauchs- sowie Solarerzeugungsprognose, die eine Genauigkeit von bis zu 90 Prozent aufweisen soll. Dadurch kann der Einsatz deiner Energie effizient vorher geplant werden. Dein System weiß somit relativ genau, wie viel Strom du wann benötigst und wie viel dir über deine Solaranlage zur Verfügung steht. In Kombination mit dem neuen EV-Ladegerät, dem PowerPulse 2 von EcoFlow, kann dabei auch der Strombedarf eines E-Autos passend berücksichtigt werden. Er kann sowohl in einem Smart Mode, bei dem dynamische Stromtarife berücksichtigt werden, laden, um Kosten einzusparen, als auch einen Multi-Charger-Modus nutzen, um über mehrere PowerPulse 2 Ladegeräte verschiedene Fahrzeuge gleichzeitig zu laden und in der EcoFlow App zu überwachen. So verschenkst du möglichst wenig deines selbstproduzierten Solarstroms in der Praxis.

EcoFlow PowerPulse 2 ermöglicht multiples Laden von mehreren Fahrzeugen

Dynamische Stromtarife und flexible HEMS-Modi sparen Kosten ein

Doch das System geht für seine Gesamtbetrachtung noch einen Schritt weiter. Du kannst dynamische Stromtarife direkt in das System einbinden. Darunter finden sich etwa Plattformen wie EPEX SPOT, NORDPOOL, rabot energy, Tibber oder Octopus Energy. Zukünftig sollen mehr als 500 dynamische Tarifanbieter in Europa durch das HEMS unterstützt werden. Auf Grundlage dieser Daten und historischer Verbrauchsdaten, die das System über deine Gewohnheiten sammelt, kann die KI intelligente Energieentscheidungen in Echtzeit treffen. So lassen sich deine Abhängigkeit vom Stromnetz auf ein Minimum reduzieren und zugleich die Kosten senken. Wie bei allen smarten Steuerungssystemen hängt die Effektivität dabei natürlich stark davon ab, wie flexibel du deinen Strombedarf verschieben kannst. Wer große Verbraucher wie Wärmepumpen und E-Autos besitzt, kann dabei wesentlich mehr Kostenpotenzial nutzen als Haushalte, die lediglich den Start ihrer Waschmaschinen passend einplanen.

Um eine möglichst effiziente Nutzung deiner Energie für dich zu erzielen, besitzt das EcoFlow HEMS diverse Modi und Vorteile:

PureGreen-Modus (KI-gesteuert): Priorisiert deinen Eigenverbrauch mit Solarenergie

SmartEarning-Modus (KI-gesteuert): Maximiert die Kostenersparnis durch optimale Nutzung dynamischer Stromtairfe, unter Berücksichtigung der Batterielebensdauer

Benutzerdefinierter Modus: Die KI liefert dir individuelle Empfehlungen auf Basis ihrer Analysen

All-in-One-App-Steuerung: Ermöglicht dir, dein System über die EcoFlow App in Echtzeit zu überwachen und zu steuern

Interoperables Energienetzwerk: Kombiniert Stromspeicher, Wechselrichter, EV-Ladegeräte, Smart Plugs sowie Heizlösungen in einer App für deinen Überblick

Zuverlässige Notstromversorgung: Dieser Modus bereitet sich proaktiv auf Stromausfälle oder Unwetter vor

Neuer Balkonkraftwerkspeicher So smart umgeht er die Einspeisebeschränkung