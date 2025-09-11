Philips-Hue-Leuchtmittel erhalten neue Gratis-Funktion

Lampen von Philips Hue erfreuen sich hoher Beliebtheit. Die smarten Leuchtmittel lassen sich nicht nur per App- oder Sprachsteuerung bedienen, sondern entfalten ihr ganzes Können in Routinen, Szenen und Automatisierungen. Dynamische Farbszenen als Party-Stimmung oder ein gemütliches Abendlicht beim Dinner – Lichter kannst du nach deinen Wünschen einstellen. Auf der diesjährigen IFA hat Hue ein Mega-Update vorgestellt, das 95 Prozent aller Lampen mit einer neuen Funktion ausstattet.

Die kostenlose Funktion erhalten fast alle Hue-Leuchtmittel

Die neue Funktion heißt MotionAware. Sie macht Lampen zu Bewegungssensoren. Nach Angaben des Herstellers, sind 95 Prozent aller Leuchtmittel mit MotionAware kompatibel. Dadurch ergeben sich für die neue Möglichkeiten bei der Nutzung der smarten Beleuchtung. So kannst du zum Beispiel eine alarmierende Stimmung kreieren, sollte ein Einbrecher erkannt werden. Auf dieser Seite kannst du nachlesen, welche Geräte mit der neuen Funktion kompatibel sind.

Kostet MotionAware etwas?

Die Funktion MotionAware selbst ist kostenlos. Allerdings benötigst du dafür gewisses Zubehör. Unter anderem die neue Philips Hue Bridge Pro, weil die Vorgänger-Bridge nicht genug Leistung bietet. Die neue Schnittstelle unterstützt mehr als 150 Lampen und 60 Zubehörteile. Der Umstieg auf das neue Modell ist einfach. Hue hat einen Migrationsassistenten integriert. Somit landen alle deine Daten auf der neuen Bridge. Sie kostet 89,99 Euro ist bereits bei Amazon erhältlich.

Gut zu wissen: Hue empfiehlt bei der Nutzung, mindestens drei Lampen einzusetzen. Demnach soll die Erkennung so zuverlässiger sein. Außerdem kannst du, wie beim Hue Motion Sensor, die Sensitivität von MotionAware anpassen, um Fehlalarme durch deine Haustiere zu verhindern.

Wenn du Bewegungsbereiche mit Hue Secure koppeln möchtest, brauchst du ein Abo. Du kannst zwischen einem für 39 Euro pro Jahr oder dem Plus-Abo für 99,99 Euro jährlich, wählen.

