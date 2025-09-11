Philips-Hue-Leuchtmittel erhalten neue Gratis-Funktion

Profilbild von Thomas Kern Thomas Kern
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Viele haben es sich schon lange gewünscht, jetzt ist sie da: Die neue Funktion für fast alle Philips-Hue-Leuchtmittel, die sie noch vielseitiger und noch funktionsreicher macht. Wir fassen das neue Feature für dich zusammen.
Philips Hue Smart Home Geräte
Philips HueBildquelle: Philips
  • Teilen

Lampen von Philips Hue erfreuen sich hoher Beliebtheit. Die smarten Leuchtmittel lassen sich nicht nur per App- oder Sprachsteuerung bedienen, sondern entfalten ihr ganzes Können in Routinen, Szenen und Automatisierungen. Dynamische Farbszenen als Party-Stimmung oder ein gemütliches Abendlicht beim Dinner – Lichter kannst du nach deinen Wünschen einstellen. Auf der diesjährigen IFA hat Hue ein Mega-Update vorgestellt, das 95 Prozent aller Lampen mit einer neuen Funktion ausstattet.

Die kostenlose Funktion erhalten fast alle Hue-Leuchtmittel

Die neue Funktion heißt MotionAware. Sie macht Lampen zu Bewegungssensoren. Nach Angaben des Herstellers, sind 95 Prozent aller Leuchtmittel mit MotionAware kompatibel. Dadurch ergeben sich für die neue Möglichkeiten bei der Nutzung der smarten Beleuchtung. So kannst du zum Beispiel eine alarmierende Stimmung kreieren, sollte ein Einbrecher erkannt werden. Auf dieser Seite kannst du nachlesen, welche Geräte mit der neuen Funktion kompatibel sind.

Kostet MotionAware etwas?

Die Funktion MotionAware selbst ist kostenlos. Allerdings benötigst du dafür gewisses Zubehör. Unter anderem die neue Philips Hue Bridge Pro, weil die Vorgänger-Bridge nicht genug Leistung bietet. Die neue Schnittstelle unterstützt mehr als 150 Lampen und 60 Zubehörteile. Der Umstieg auf das neue Modell ist einfach. Hue hat einen Migrationsassistenten integriert. Somit landen alle deine Daten auf der neuen Bridge. Sie kostet 89,99 Euro ist bereits bei Amazon erhältlich.

Gut zu wissen: Hue empfiehlt bei der Nutzung, mindestens drei Lampen einzusetzen. Demnach soll die Erkennung so zuverlässiger sein. Außerdem kannst du, wie beim Hue Motion Sensor, die Sensitivität von MotionAware anpassen, um Fehlalarme durch deine Haustiere zu verhindern.

Wenn du Bewegungsbereiche mit Hue Secure koppeln möchtest, brauchst du ein Abo. Du kannst zwischen einem für 39 Euro pro Jahr oder dem Plus-Abo für 99,99 Euro jährlich, wählen.

Smart Locks im Test und Vergleich
Jetzt weiterlesen
Testsieger: Das ist das beste Smart Lock in 2025

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Community´s Choice Award
inside digital
Abstimmen und iPhone gewinnen: Der große Community's Choice Award von inside digital und nextpit
Familie sitzt auf einem Sofa und spielt mit einem Hund. Saugroboter putzt.
Saugroboter
Dreame präsentiert brandneuen Wischroboter, der deine Böden wirklich sauber macht
Dreo 714s Heizlüfter
Haushalt
Hersteller setzt auf 3D-Heizen – Spezieller Heizlüfter bald im Handel
Smart Home
Günstig, aber mit Manko: Das kann das neue Smart Lock von Yale
5G
Neuer WiFi-7-Router für unterwegs: Was er verspricht und was er kostet
IFA
In nur 3 Minuten geladen? Ecovacs Saugroboter mit irrer Schnelllade-Funktion
IFA
Smart Glasses auf der IFA 2025: Viele Ideen, ein großes Problem
Gadgets
Z-Design: Was kann der kleinste faltbare Projektor der Welt?
Gesetze und Vorschriften
Neues EU-Gesetz tritt in Kraft: Das ändert sich für alle Bürger