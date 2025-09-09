In nur 3 Minuten geladen? Ecovacs Saugroboter mit irrer Schnelllade-Funktion

Ecovacs hat auf der IFA 2025 einige neue Haushaltsroboter vorgestellt, die bereits zeigen, in welche Richtung es künftig gehen kann. So punktet ein neuer Saugroboter etwa mit der interessanten PowerBoost Schnelllade-Funktion. Mit seinem neuen Portfolio erschließt der Hersteller aber ebenso völlig neue Produktkategorien. Alle Neuheiten und was sie können, zeigen wir dir hier.

Für bis zu 1.000 Quadratmeter Fläche: Neuer Ecovacs-Saugroboter macht mächtig Eindruck

Mit den neuen Produkten von Ecovacs lassen sich noch mehr Aufgaben im und ums Haus herum übernehmen. Im Zentrum steht hier der Deebot X11 OmniCyclone Saugroboter. Dank der neuen PowerBoost Schnelllade-Technologie kann der Roboter auch größere Flächen mit kurzen Zwischenladungen bewältigen. Dadurch soll er bis zu 1.000 Quadratmeter Fläche nahezu in einem Stück reinigen können. Zur Verdeutlichung: In nur 3 Minuten lädt er dabei bereits wieder 6 Prozent seines Akkus auf. Irre, oder? Während der Zwischenladung wäscht er außerdem seine Mopps ordentlich durch, damit er den zuvor aufgenommenen Schmutz nicht im ganzen Haus verteilt.

Darüber hinaus punktet der Saugroboter mit einer hohen Saugleistung von 19.500 Pa, die auch Teppiche zuverlässig sauber bekommt. Dabei soll er zudem nahezu bis komplett an den Rand saugen und allgemein für blitzeblanke Böden sorgen. Stark ist weiterhin auch das Klettersystem, durch das er selbst Türschwellen mit bis zu 4 Zentimetern Höhe überwinden kann.

Der Der Deebot X11 OmniCyclone kann auch hohe Türschwellen überwinden

Außerdem ist er mit einer Auto-Entleerungsstation ausgestattet. Der Staub wird beutellos in einem Cyclone-Aufsatz entleert. Nach seiner Putzfahrt reinigt und trocknet er sich automatisch, damit kein Schimmel oder unangenehme Gerüche entstehen. Im Test fasste mein Kollege Thomas zusammen: „Der X11 OmniCyclone gehört zweifelsfrei zu den besten Saugrobotern, die der Markt aktuell bietet.“ Ab sofort ist der neue Saugroboter für eigentlich 1.299 Euro (UVP) erhältlich. Bis zum 18. September sparst du aber 100 Euro.

Roboter zur Reinigung von Fenstern und Pools sowie neuer Mähroboter vorgestellt

Mit dem Winbot W2S Omni hat Ecovacs zudem einen neuen Fensterputzroboter vorgestellt, der dank sogenanntem TruEdge-Schrubber streifenfrei bis in die Ecken saubermachen können soll. Routen soll er zudem besonders intelligent planen und so keine Stelle auslassen. Damit der Roboter während der Reinigung nicht abstürzt, ist er mit einem 12-stufigen Schutzsystem ausgestattet. Geliefert wird der praktische Roboter mit einer Omni-Station, die ebenso als Ladegerät und Stauraum dient. So ermöglicht er eine kabellose Reinigung von bis zu 110 Minuten. Im Test konnte der Fensterputzroboter meinen Kollegen Dustin bereits überzeugen. Aber überzeug dich gerne selbst. Und der Preis? Ecovacs verkauft den Roboter mit einem UVP von 599 Euro.

Winbot W2S Omni mit Station

Das ist aber noch nicht alles, was Ecovacs auf der IFA in Berlin gezeigt hat. Neu im Sortiment ist nämlich etwa auch der Poolreinigungsroboter Ultramarine. Dieser soll sich intelligent durch diverse Pools bewegen und mit Bürsten sowie einer hohen Saugleistung sämtliche Verschmutzungen effektiv entfernen können.

Und auch einen neuen Mähroboter von Ecovacs gibt es jetzt. Der Goat A3000 LiDAR soll unter anderem dank Dual-LiDAR eine sichere Navigation in Gärten und Vorgärten ermöglichen und besonders effiziente Routen fahren können. Bei Amazon ist er für 2.999 Euro erhältlich.

