Abstimmen und iPhone gewinnen: Der große Community's Choice Award von inside digital und nextpit

2 Minuten
Die IFA 2015 hat ihre Favoriten gekürt. Doch welche Neuerungen sind die Besten der Besten? Das bestimmst du! Beim großen Community´s Choice Award kannst du Abstimmen und ein Apple iPhone gewinnen! Hier zeigen wir dir, wie du mitmachen kannst.
Community´s Choice Award
Community´s Choice AwardBildquelle: inside digital
Die IFA 2025 war ein Fest für Tech-Enthusiasten und Freunde der Innovation. Die Hersteller überschlugen sich förmlich mit neuen Produkten, Services und Schmankerl für Endverbraucher. Dazu gab es nicht nur handfeste neue Hardware, sondern auch einige Einblicke in die zukünftigen Möglichkeiten, die Vernetzung, KI und die Digitalisierung noch mit sich bringen. Dabei war und ist die KI zwar nicht alles, aber sie ist fest überall mit im Spiel.

Dabei hat die IFA selbst die besten Produkte der Messe gekürt und eine Liste mit starken Innovationen erstellt. Doch das reicht uns nicht. Denn wir wollen es genau wissen. Was ist für dich die beste Neuerung? Und jetzt bist du dran. Denn mit dem Community’s Choice Award von inside digital und nextpit wollen wir deine Meinung und dein Ranking.

Und damit du nicht nur deine Favoriten küren kannst, gibt es selbstverständlich auch ein Gewinnspiel. Denn sobald du mitmachst und dich mit deiner E-Mail anmeldest, hast du die Chance auf ein Apple iPhone 16.

Direkt zur Umfrage

So machst du mit

Mitmachen und Gewinnen ist wie immer mit wenigen Klicks geschafft: Folge einfach dem Link zur Umfrage des Community’s Choice Award von inside digital und nextpit und gib unter der Auswahlliste deine Mail-Adresse an. Schon bestimmst du nicht nur die besten Produkte der IFA 2025, sondern sicherst dir die Chance auf Apples Bestseller-Smartphone.

IAA im vollen Gange

Nach der Gamescom und der IFA ist der Messeherbst noch nicht vorbei. Denn aktuell läuft in München die IAA 2025 und damit die wichtigste Automesse Europas. Was es dort für E-Mobilitäts-Enthusiasten zu sehen gibt, zeigt unsere Sonderseite zur IAA. Schau rein und erfahre direkt, was es Neues von VW, BMW und Co. zu sehen gibt.

Und was sagst du?

