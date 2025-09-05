Podcast Special: IFA 2025 – Alles wird einfacher!

Internationale Funkausstellung: Mit dieser Bezeichnung können vermutlich längst nicht mehr alle was anfangen. Die Messe selbst hat sich für die Abkürzung „IFA“ längst für eine neue Bezeichnung entschieden: Innovation for all! Und ja, das trifft es tatsächlich ganz gut, was es bei der diesjährigen Tech- und Entertainmentmesse zu bestaunen gibt.

Alles wird einfach einfacher

Denn ja, speziell der Zusatz „for all“ trifft es wirklich gut. Bei einem Event, aus dem dir aus jedem Winkel das Buzzword „KI“ entgegenschreit, können wir spüren, dass viele Technologien jetzt wirklich endlich bereit sind, von uns bequem genutzt zu werden.

Egal, ob es das Galaxy S25 FE ist, das erstmals Galaxy AI für einen angenehmen Preispunkt anbietet, oder Pfannen, in denen nichts anbrennt, oder eine Waschmaschine, die darauf reagiert, wie verschmutzt die Wäsche ist: Alles macht unsere Leben leichter und das, ohne dass man vorher stundenlang Anleitungen studieren muss.

Oder anders gesagt: Dinge, die man uns schon seit vielen Jahren erzählt, funktionieren jetzt tatsächlich und das unkompliziert. Genau darüber redet Host Johanna im Podcast mit mir und ja, wir hatten auch Zeit, über ein paar schrägere Produkte zu sprechen. Wieso Haustiere in dem Zusammenhang eine Rolle spielen? Das erfährst du, wenn du dir jetzt sofort die nagelneue Folge des überMORGEN-Podcasts zu Gemüte führst.

