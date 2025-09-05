Von Smart Glasses bis Powerstation: Unsere Editors Choice Awards zur IFA 2025

Wir haben auf der IFA 2025 zahlreiche Produkte gesehen, in der Hand gehalten und ausprobiert. Die geballte Menge an Innovationen, kreativen Ideen und technisch ausgereiften Geräten macht eine Auswahl nicht leicht. Für unsere Editors Choice Awards haben sich unsere Redakteure und Redakteurinnen von inside digital und nextpit dennoch daran gewagt. Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen, haben wir die Produkte für dich in vier sinnvolle Kategorien eingeteilt. Diese Einteilung ist rein redaktionell und soll die Orientierung erleichtern.

Wearables & Gesundheit

: Die Uhr ist aus Titan gefertigt, mit Offline-Karten ausgestattet und wird von einem Akku betrieben, der bis zu drei Wochen hält. Sie setzt einen neuen Maßstab für die Haltbarkeit im Freien. Cosori ICONIC: Die Cosori Iconic ist die erste Heißluftfritteuse, die Innen und Außen komplett aus Edelstahl besteht und damit nicht nur richtig schick aussieht, sondern auch Maßstäbe bei der Haltbarkeit setzen sollte.

L’Atitude 52°N – Berlin I 52°N

Rokid Glasses: Die Rokid Glasses zeigen, dass fortschrittliche Technologie nicht klobig sein muss, sondern leicht, funktional und visionär.

: Die ScanWatch 2 nutzt KI für intelligentere prädiktive Erkenntnisse und bietet bis zu 35 Tage kontinuierliches Tracking mit einer einzigen Ladung. Speediance Gym Monster 2: Das Speediance Gym Monster 2 vereint ein komplettes Smart Gym in einem kompakten Design und ermöglicht so ein vielseitiges Krafttraining zu Hause.

Smart Home

Aiper Scuba X1 Pro Max: Die Komplettlösung. Mit einer starken Leistung und bis zu 600 Minuten Akkulaufzeit reinigt der Aiper-Poolroboter bis zu 300 m2 und deckt 6 Bereiche ab.

Aiper Scuba X1 Pro Max

Der Wybot S2SV bietet neben einer autonomen Reinigung auch eine Aufladung via Solar und Unterwasserkommunikation. Universe Time: Sci-Fi-inspirierte Uhr, eher Deko-Objekt als Zeitmesser, ein Hingucker für jede Kommode.

Entertainment

Samsung Galaxy S25 FE in allen Farben

Energie und Nachhaltigkeit

Anker Solix C1000: Gen2 Schnelllade Powerstation

: Die Bluetti NA300 ist die erste Powerstation, die auf Natrium-Ionen-Technologie setzt. Anders als Lithium ist Natrium nahezu unbegrenzt verfügbar und damit deutlich nachhaltiger. Jackery Explorer 500 v2: Ultra-schlanke Powerstation

Jackery Explorer 500 v2 Tragbare Powerstation

: Während die Telefonmarken den Standard für kabelloses Laden nur langsam übernommen haben, haben die Zubehörhersteller ihn in einer Vielzahl von Implementierungen angenommen. EcoFlow Stream Ultra X: Der EcoFlow Stream Ultra X ist ein intelligenter Batteriespeicher speziell für Balkon-Solaranlagen, der die gesetzliche 800-Watt-Einspeisegrenze geschickt umgeht. Überschüssiger Solarstrom wird zwischengespeichert und direkt bei dir zu Hause genutzt.

Wenn du noch mehr spannende Produkte sehen willst, oder sogar selbst mitbestimmen möchtest, dann ist jetzt deine Chance: Du kannst für den Community’s Choice Award abstimmen! Stimm für deinen Favoriten ab und beeinflusse, welche Produkte die Community am meisten begeistert haben. Und als besonderes Extra: Jede Abstimmung gibt dir die Chance, ein brandneues iPhone 16 Pro Max zu gewinnen!