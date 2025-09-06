IFA Highlights 2025: Sei JETZT live dabei und gewinn ein Google Pixel 10 Pro

Profilbild von Carsten Drees Carsten Drees
1 Minute
Wenn du das liest, ist unser Livestream von der IFA in vollem Gange. Bis 15 Uhr senden wir noch und du solltest flott einschalten. Wieso? Weil du dann kompakt die Highlights der IFA kennst und zudem noch etwas gewinnen kannst!
Zwei Männer sitzen in Stühlen auf der IFA, halten Auszeichnungen und diskutieren, mit Pflanzen im Hintergrund.
Seid live dabei!Bildquelle: inside digital
Ja, der Samstag auf der IFA ist wieder einer, bei dem die Besucher:innen in Scharen übers Gelände streifen. Wir haben uns genau diesen Tag herausgepickt, um im Livestream einmal Revue passieren zu lassen, was die IFA 2025 zu bieten hat. Wir haben Interview-Gäste, zeigen dir viel von den Messeständen und bewerten natürlich, was die Unternehmen hier aufgefahren. 

Wenn du auf das unten eingebundene Video klickst, kannst du noch live bis 15 Uhr dabei sein, aber natürlich auch in der Folge jederzeit die kompletten drei Stunden nachholen. Wieso du aber lieber live dabei sein solltest? Na, weil es ein nagelneues Pixel 10 Pro zu gewinnen gibt. Ermittle anhand der sporadisch eingeblendeten Buchstaben einfach das Lösungswort und einer glücklichen Person kann dann dieses bärenstarke Handy gehören. nextpit und inside digital wünschen ganz viel Spaß und natürlich Glück.

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest.
Externer Inhalt
Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung.

Und was sagst du?

