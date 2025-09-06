IFA: Fritz!Box steht vor radikaler Veränderung

Profilbild von Thorsten Neuhetzki Thorsten Neuhetzki
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
In Berlin startet die IFA 2025. Traditionell ist für die ehemalige AVM, heute Fritz!, die Messe ein wichtiger Ort, um die eigenen Produkte zu zeigen. Erstmals stellte sich auch Geschäftsführer Jan Oetjen den Fragen der Presse – und ließ eine Bombe platzen.
Fritz-Logos in einer Messehalle
Fritz! plant einige Neuerungen für 2026Bildquelle: Thorsten Neuhetzki / inside digital
  • Teilen

Natürlich nutzte Oetjen die Möglichkeit, den weit mehr als hundert anwesenden Medienvertretern am Vorabend der Eröffnung der IFA 2025 die eigene Produktpalette zu präsentieren. Überraschungen: keine. Denn die Berliner hatten schon die Ruhe vor dem Sturm genutzt und ihre Messeneuheiten in der vergangenen Woche vorgestellt. Darunter auch eine neue Fritz!Box für das Kabelnetz. Doch das hinderte Oetjen nicht daran, die vorgesehenen 45 Minuten für die Veranstaltung locker auszufüllen – auch mit der Hilfe von Fragen der anwesenden Journalisten aus der ganzen Welt. Jan Oetjen vor etwa einem Jahr von GMX und web.de zur damaligen AVM gekommen, nachdem die bisherigen Gründer und Geschäftsführer ihre Anteile verkauft hatten.

Verliert die Fritz!Box ihr Gesicht? Neue Bauform im Gespräch

Dabei ließ Oetjen unerwartet eine Bombe platzen, was die Zukunft der Fritz!Box betrifft. Denn die Berliner arbeiten derzeit an einer neuen Bauform des Routers, die die Bedürfnisse der Kunden besser bedienen soll. Dabei schielt man bei Fritz! vor allem auf Geschäftskunden. Denn immer öfter nutzen auch kleine Gewerbebetriebe und die Gastronomie die Fritz!Box für ihre Zwecke, da ihnen echte Business-Router zu teuer sind.

Fritz!-Chef Jan Oetjen auf der IFA 2025
Fritz!-Chef Jan Oetjen auf der IFA 2025

Aktuell gibt es die Fritz!Box in drei verschiedenen Bauformen, die zum Einsatz kommen. Dabei hast du als Kunde jedoch keine Auswahl, da es jedes Modell nur in einer bestimmten Bauform gibt. Das hat mit den genutzten Platinen, der Anordnung der Antennen sowie der Hitzeentwicklung zu tun. Die drei Varianten sind die klassische liegende Bauform und zwei stehende. Die beiden unterscheiden sich durch die Art, wie sie stehen: Eine Bauform ist ein stehender Quader, die andere eher wie ein Bilderrahmen auf Füßen.

Die Fritz!-Bauformen im Überblick

Foto: Wlan-router Fritz! FritzBox 7690Foto: Wlan-router Fritz! FritzBox 5690 ProFoto: Wlan-router Fritz! FritzBox 6820 LTE
Fritz!Fritz!Fritz!
FritzBox 7690FritzBox 5690 ProFritzBox 6820 LTE

Marktdaten

UVP 329,00 € 359,00 € 128,90 €
Anschluss-Art DSL
  • DSL
  • Glasfaser
 LTE
Besonderheiten Unterstützt Zigbee, DECT ULE und zukünftig auch Matter. Unterstützt Zigbee, DECT ULE und Matter.

Daten

LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) nein nein nein
LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) 2 1 nein
LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) 2 4 1
Frequenz
  • 2,4 GHz
  • 5,0 GHz
  • 2,4 GHz
  • 5,0 GHz
  • 6,0 GHz
 2,4 GHz
WLAN-Standard IEEE 802.11be (WiFi 7)
  • IEEE 802.11ax (WiFi 6)
  • IEEE 802.11ax (WiFi 6E)
  • IEEE 802.11be (WiFi 7)
  • IEEE 802.11b (WiFi 2)
  • IEEE 802.11g (WiFi 3)
  • IEEE 802.11n (WiFi 4)
WLAN-Datenrate (brutto) 7.200 Mbit 18.500 Mbit 450 Mbit
Telefon-Anlage eingebaut
Zum vollständigen Vergleich

Für 2026 kündigte Fritz!-Chef Oetjen nun eine Innovation an. Man führe derzeit Marktforschungen durch, wie und wo Kunden ihre Router am häufigsten hinstellen. Einem Großteil der Kunden sei beispielsweise wichtig, den Router aufhängen zu können. Wichtig sei, dass die Nutzer nicht in die Versuchung kämen, den Router zu verstecken. Dabei geht es dem Router-Chef nicht um Eitelkeiten, in jeder Wohnung gesehen zu werden, sondern um einen technischen Aspekt: Das WLAN-Signal ist bedeutend schlechter, wenn der Router in einem Schrank oder hinter einem Regal versteckt wird.

An diesen Produkten arbeitet Fritz!

Auch zu weiteren Plänen zeigte sich der Fritz!-Chef ungewohnt offen. Normalerweise lässt sich das Unternehmen kaum in die Karten blicken, was Zukunftspläne betrifft. Oetjen gab zu Protokoll, dass man sich aktuell mit dem Thema Switch beschäftigt, um dem Kunden möglicherweise mehr LAN-Ports in der Heimvernetzung aus eigener Hand anbieten zu können. Eine Fritz!Box mit mehr LAN-Schnittstellen scheint aber unwahrscheinlich. Zudem denkt man über einen WLAN-Indoor-Repeater mit PoE nach. Ein vergleichbares Produkt für die Außennutzung hatte Fritz! bereits angekündigt, aber bisher nicht auf den Markt gebracht.

FritzBox 5690 Pro steht in einem Wandregal.
Jetzt weiterlesen
Fritz!Box-Vergleich: Die besten WLAN-Router für VDSL, Kabel, Glasfaser und LTE/5G

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

eufyCam S4
Sicherheit
Diese Überwachungskamera erkennt Einbrecher, noch bevor sie da sind
Laifen-Rasierer
Gadgets
Smarte Rasierer: Laifen überrascht mit intelligenter Extra-Funktion
Reolink Kamera
Kamera
Flutlicht und KI: Was können Sicherheitskameras 2025 so?
IFA
Podcast Special: IFA 2025 – Alles wird einfacher!
IFA
Von Smart Glasses bis Powerstation: Unsere Editors Choice Awards zur IFA 2025
Fernseher & Smart TV
Innovation auf der IFA: So werden Fernseher überflüssig
Wearables
Neue Brille auf der IFA: Rokid Glasses mischen den Alltag auf
Saugroboter
Premium-Saugroboter mit kleiner Wisch-Revolution: Narwal Flow bei der IFA 2025 vorgestellt
Smartphone
Motorola setzt neue Maßstäbe in der Mittelklasse: Neue Smartphones präsentiert