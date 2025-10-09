Heute im Free-TV: Aus diesem Mega-Blockbuster stammt eines der besten Memes

Obwohl Streaming-Dienste das klassische Fernsehen immer weiter verdrängen, hat Free-TV einen entscheidenden Vorteil. Denn wenn man nicht gerade über einen bunten Mix an Streaming-Abos verfügt, ist das Angebot oftmals eingeschränkt. Marvel–Filme sind auf Prime Video etwa seltene Gäste, während Netflix-Originale auf WOW eher nicht zu finden sein werden. Derweil laufen die meisten Filme früher oder später im Free-TV. Und das kostenfrei. Heute flimmert ein Blockbuster über die Bildschirme, der zeitgleich die Fangemeinde spaltete und Meme-Geschichte schrieb.

Primetime im Free-TV

Im Jahr 1993 kam ein Streifen in die Kinos, der zweifelsohne zu den besten, bekanntesten und beliebtesten Filmen aller Zeiten gehört: „Jurassic Park“. Anschließend produzierten die Verantwortlichen zwei Folgestreifen und dann lange Zeit nichts mehr. Bis im Jahr 2015 „Jurassic World“ das Licht der Welt erblickte. Diesmal nicht aus der Feder von Steven Spielberg, sondern von Colin Trevorrow. Und das Ergebnis? Nicht eindeutig. Während viele Fans des Klassikers von der „Neuauflage“ nicht gerade begeistert waren, erhielt „Jurassic World“ schlussendlich mit 6,9 von 10 Sternen eine vergleichsweise gute IMDb-Wertung.

Filmfans kritisierten in erster Linie das wenig originelle Drehbuch sowie den Umstand, dass man manche Dinos im Film genetisch modifizierte. Größer, schneller, höher, also. Dafür konnte sich der Cast sehen lassen. Mit von der Partie waren unter anderem Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Judy Greer, Brian Tee, Jake Johnson und Omar Sy.

Zur Handlung muss vermutlich nicht viel gesagt werden. Lediglich, dass diese stark an die Handlung des ersten „Jurassic Park“ angelehnt ist. Ein Vergnügungspark mit Dinosauriern, ein folgenschwerer Zwischenfall – schon laufen die Zweibeiner abermals um ihr Leben.

„Jurassic World“ kostenlos anschauen

Wer „Jurassic World“ anschauen möchte, sollte heute Abend um 20:15 Uhr den Sender VOX einschalten. Alternativ lässt sich der Film auf zahlreichen Streaming-Diensten kostenpflichtig ausleihen oder kaufen. Im Abo enthalten ist „Jurassic World“ dagegen aktuell nirgends.

Übrigens, während der Blockbuster kein neues Kapitel der Filmgeschichte einleitete, trug er wesentlich zur Meme-Kultur bei. Denn die ikonische Szene, in der Chris Pratt drei Velociraptoren mit ausgestreckten Händen zu bändigen versucht, wurde seither unzählige Male bearbeitet oder nachgestellt. Und das weltweit.

Jurassic-World-Meme