Über Satellit Fernsehen zu empfangen, war jahrzehntelang eine der zuverlässigsten Arten, TV-Sender in ganz Deutschland zu sehen. Doch der technische Fortschritt sorgt nun dafür, dass sich einiges ändert – und für manche Nutzer auch der Bildschirm schwarz bleibt. Denn das ZDF wird fünf seiner Programme in der bisherigen Form abschalten. Aber nicht nur Satelliten-Zuschauer sind betroffen: Auch im Kabel verschwinden Sender.

Diese Programme sind betroffen

Ab dem 18. November 2025 endet die Ausstrahlung der Sender ZDF, ZDFinfo, ZDFneo, 3sat und KiKA in SD-Qualität über Satellit. Diese Ankündigung kommt nicht überraschend: Bereits seit Jahren wird HD-Qualität zum Standard, während SD langsam ausgedient hat. Laut ZDF empfangen nahezu alle Haushalte in Deutschland ihre Programme inzwischen in hochauflösender Qualität. Die parallele Ausstrahlung in SD sei daher nicht mehr notwendig. Anfang des Jahres hatte bereits die ARD diesen Schritt vollzogen. Wer also danach noch nicht technisch aufgerüstet hat, kann seitdem die TV-Sender der ARD nicht mehr sehen. Das ZDF wird nun folgen. Übrigens: Auch im Kabel werden die Sender verschwinden. Das hat Vodafone für kurzem bestätigt.

Mit der Abschaltung reagiert das ZDF nicht nur auf veränderte Sehgewohnheiten, sondern spart auch Geld. Denn die Verbreitung über Satellit ist kostspielig. Jede zusätzliche Version eines Programms verursacht erhebliche technische und finanzielle Aufwände. „Durch die Einstellung der SD-Ausstrahlung senkt das ZDF seine Kosten für die Programmverbreitung und kommt damit auch der berechtigten Erwartung an einen wirtschaftlichen und sparsamen Umgang mit den Rundfunkbeiträgen nach“, so das ZDF in einer Pressemitteilung.

Was für die meisten Zuschauer keine große Umstellung bedeutet, kann für einige wenige Zuschauer jedoch Folgen haben. Wer noch einen alten SD-Receiver nutzt, wird ab November 2025 keinen Zugriff mehr auf die betroffenen Sender haben – es sei denn, er rüstet auf HD-Technik um. Diese ist allerdings längst zum Standard geworden, sodass nur noch ein geringer Teil der Haushalte betroffen sein dürfte. Mit dem Schritt folgt das ZDF auch dem Vorbild von ARTE und phoenix, die ihre SD-Verbreitung bereits 2022 beendet hatten. Die Folge der ZDF-Abschaltung für diese HD-Verweigerer: Sie verlieren den Zugang zum letzten öffentlich-rechtlichen Sender.

Was wird aus den Privatsendern?

Doch SD ist damit in Deutschland nicht komplett verschwunden. Im Gegenteil. Die Privatsender halten an SD fest. Und das aus gutem Grund. Denn die HD-Versionen ihrer TV-Programme lassen sich RTL, ProSieben, Sat1 & Co. seit jeher bezahlen. Um die Inhalte in HD sehen zu können, musst du beispielsweise per Satellit HD+ dazubuchen oder im Kabel und per IPTV HD-Angebote zubuchen. Bei einigen Streaming-Diensten ist die hochauflösende Variante allerdings schon enthalten. Dennoch: Würden sich die Privatsender entscheiden, ihre SD-Kanäle abzuschalten, würden sie auf einen Schlag viele Millionen Zuschauer verlieren. Auf diese sind sie aber wegen der Werbereichweite angewiesen.