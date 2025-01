Wenn im November das ZDF seine fünf SD-Sender abschaltet, werden alle öffentlich-rechtlichen TV-Sender ausschließlich in HD-Qualität verfügbar sein. Privatsender wie RTL, Sat.1 und ProSieben hingegen kannst du in HD-Qualität nur empfangen, wenn du dafür zahlst. Denn per Kabel und Satellit sind Sender wie RTL HD, Sat.1 HD und ProSieben HD verschlüsselt. Würden die Privatsender ihre SD-Kanäle abschalten, könntest du sie nicht mehr empfangen oder müsstest dafür bezahlen.

RTL nur noch in HD? Das sagt der Sender

Doch kommt es auch bei den Privatsendern zu einer SD-Abschaltung? Und falls ja, wann? Das haben wir sowohl bei der RTL-Gruppe als auch bei ProSiebenSat.1 nachgefragt. Beide Sendergruppen vertreten einen Großteil der deutschen Privatsender. So veranstaltet ProSiebenSat.1 die TV-Sender ProSieben, Sat.1, Kabel Eins, Sixx, ProSieben Maxx, Sat.1 Gold und Kabel Eins Doku. Aus der Kölner RTL-Zentrale kommen die Free-TV-Sender RTL, Vox, n-tv, Super RTL, RTL Zwei, Nitro, Toggoplus, RTLup und VOXup.

Auf Nachfrage teilte uns ein Sprecher von RTL Deutschland mit, dass „alle Free-TV-Sender […] sowohl in SD als auch in HD verfügbar sind“. Eine SD-Abschaltung „ist auf absehbare Zeit nicht geplant“. Auf die Frage, wie lange du als Zuschauer dich darauf verlassen kannst, dass SD nicht abgeschaltet wird, ging der Sprecher nicht ein. Immerhin: Erst im vergangenen Sommer verlängerte RTL den Vertrag mit dem Satellitenbetreiber SES Astra über die Verbreitung der Programme über den Astra-Satelliten. Allerdings haben auch hier weder der Sender noch der Satellitenbetreiber eine Vertragsdauer angegeben. Man spricht lediglich von einer langfristigen Verlängerung.

ProSieben sieht HD als wesentlichen Verbreitungsweg

Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei der Vertragsbeziehung zwischen ProSiebenSat.1 und SES Astra ab. Die Sendergruppe hatte vor fast zwei Jahren ihre Verträge verlängert. Man sprach von einer mehrjährigen Partnerschaft, ohne dabei konkret zu werden. Auf Nachfrage teilte uns ein Sprecher der Sendergruppe mit: „An der Verbreitung unserer Sender in SD wie in HD wird sich in absehbarer Zeit nichts ändern.“ Die Wachstumsraten bei der HD-Nutzung der Sendergruppe sind in den vergangenen Jahren hoch, und wir wachsen in diesem Bereich kontinuierlich. „Rund 14 Millionen Haushalte und damit rund 30 Millionen Menschen empfangen unsere Programme bereits in HD.“ Auf die Frage nach einer garantierten Dauer der SD-Ausstrahlung ging man auch hier nicht ein.

Dass die Sender sich bei einer möglichen Abschaltung der SD-Kanäle zurückhaltend zeigen, liegt auf der Hand. Sie finanzieren sich durch Werbung und sind auf eine möglichst große Reichweite angewiesen. Würden sie nun, wie im Fall von ProSiebenSat1, auf den Empfang der SD-Variante in 16 Millionen Haushalten verzichten, wäre das wirtschaftlich wohl kaum zu verkraften. Die Einnahmen aus den Werbebuchungen dürften bei sinkender Reichweite signifikant einbrechen.

Wie kannst du die Sender in HD empfangen?

Nahezu alle privaten Free-TV-Sender gibt es auch in HD. Eine einfache Satellitenschüssel und ein eingeschalteter Fernseher reichen hier jedoch nicht aus. Für den Empfang per Satellit ist ein Abonnement des Dienstes HD+ erforderlich. Hier entschlüsselt dann eine App auf deinem Smart TV oder ein CI+-Modul das verschlüsselte HD-Signal per Satellit. Die Kosten dafür liegen ab Februar bei 6,99 Euro monatlich.

Empfängst du die Sender per Kabel, bietet dein Kabelnetzbetreiber in der Regel zusätzlich zum Basis-TV-Empfang eine Option, um die HD-Sender zu entschlüsseln. Die Kosten unterscheiden sich je nach Anbieter und Option, beginnen bei 4 Euro monatlich und können je nach Umfang schnell ansteigen.

Per Antennenfernsehen hast du über freenet TV ohnehin schon ausschließlich Zugriff auf HD-Sender. SD spielt auf diesem Verbreitungsweg keine Rolle mehr.

Hast du dich für das Fernsehen über einen Streaming-Dienst entschieden, spielt SD ebenfalls keine Rolle mehr. Egal, ob du über Magenta TV, Zattoo oder waipu.tv schaust: Alle TV-Streaming-Dienste bieten ausschließlich die TV-Sender in HD an. Die Kosten unterscheiden sich je nach Paket und beginnen bei 6,99 Euro monatlich. Eine Übersicht findest du auf unserer Vergleichsseite.