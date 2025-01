Zu Beginn des Jahres stellten TV-Sender wie Astro TV ihren Betrieb dauerhaft ein. Andere Sender verschwanden hingegen nur in bestimmten Versionen. So hat die ARD alle SD-Versionen ihrer Kanäle abgeschaltet. Die Dritten Programme und Das Erste sind seitdem nur noch in HD-Auflösung verfügbar. Betroffen waren etwa eine Million Haushalte, die noch nicht auf HD umgestellt hatten. Nach Medienberichten gehörten dazu beispielsweise auch Reha-Kliniken. In diesen Einrichtungen müssen Patienten nun vorerst auf die ARD-Sender verzichten, da Umstellungen in solchen Empfangsanlagen meist kostenintensiv und aufwendig sind. Bald gilt das gleiche für das ZDF.

Diese fünf ZDF-Kanäle verschwinden

Noch in diesem Jahr werden fünf weitere Sender ihre SD-Ausstrahlung einstellen. Das ZDF hat angekündigt, die Sender in seinem Verantwortungsbereich ab dem 18. November nur noch in HD auszustrahlen. Betroffen sind neben dem ZDF-Hauptprogramm auch ZDFneo, ZDFinfo, 3sat und KiKA. Damit endet die parallele Ausstrahlung in HD und SD, die 15 Jahre lang Bestand hatte.

Den HD-Zusatz im Senderlogo hat das ZDF bereits vor geraumer Zeit entfernt. Ob du das ZDF schon in HD empfängst, kannst du am einfachsten in der Senderliste oder beim Umschalten erkennen. Dein Fernseher oder Receiver sollte den Programmnamen mit dem Zusatz „HD“ anzeigen.

Die gute Nachricht: In privaten Haushalten ist die Umstellung auf HD in den meisten Fällen kein Problem. Viele TV-Geräte, die zehn Jahre und älter sind, können HD-Signale empfangen und darstellen. Bei älteren Geräten ist das auch durch externe Empfänger möglich. Wenn du eine solche Set-Top-Box für den Sat-Empfang mit einem Scart-Kabel an einen alten Röhrenfernseher anschließt, kannst du das Signal empfangen, allerdings nicht in HD-Auflösung. Eine ausführliche Anleitung zum Umstieg und wie du auch die Sender der ARD wieder empfangen kannst, haben wir dir in dieser Meldung zusammengestellt.