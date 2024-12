„Abschied einer Ära“ – so bescheiden verkündete die Betreiberfirma adviqo in einer Pressemitteilung im Mai das Aus ihres TV-Senders Astro TV. Jetzt ist es soweit: Am 31. Dezember stellt der Sender den Sendebetrieb ein. Zwei Jahrzehnte war man auf Sendung, doch eine strategische Neuausrichtung durch die Eigentümerin Ingenio Europe besiegelt das Aus.

Astro TV vor allem durch Parodien bekannt

Astro TV erreichte in den vergangenen zwanzig Jahren eine große Bekanntheit. Der Sender machte immer wieder durch esoterische Lebensberatung und spirituelle Inhalte auf sich aufmerksam. Zuletzt setze man auf eine Mischung aus Live-Beratung, Homeshopping und einem spirituellen Lifestylemagazin. Den meisten Fernseh-Zuschauern dürfte Astro TV aber aus anderen Programmen bekannt sein. Denn der Nischenkanal diente immer wieder als Grundlage für Parodien des Fernsehkritikers Oliver Kalkofe. Auch Stefan Raab arbeitete sich seinerzeit bei TV total an Astro TV ab – ebenso sein Nachfolger Sebastian Pufpaff. Dass Raab von Astro TV nicht loslassen kann zeigte er auch erst unlängst in seiner Show auf RTL+. Und auch bei Switch Reloaded machte man auf Astro TV aufmerksam.

Finanziert hat sich das Programm vor allem durch die kostenpflichtigen Anrufe der Zuschauer, die auf der Suche nach Lebensberatung waren. Offenbar können diese Anrufe den Sendebetrieb schon länger nicht mehr finanzieren, weswegen man mehr und mehr auf den Verkauf esoterischer Artikel setzte.

Die Ausstrahlung über den Astra-Satelliten aber auch per Kabel wird zum Ende des Jahres enden. Immerhin war der Sender auch in den Netzen von Vodafone und Pyur zu empfangen. Auch über das Internet war der Sender zu empfangen. Der YouTube-Kanal des Senders soll bleiben. Den dort ebenfalls verbreiteten Livestream wird man aber ab 2025 wohl mangels Sendesignal nicht mehr anbieten.

Übrigens: Schon im Januar werden weitere TV-Kanäle abgeschaltet und du solltest prüfen, ob deine Technik noch aktuell ist.