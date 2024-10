Bei den Einblendungen geht es um die Abschaltung der ARD-Sender. Ab dem 7. Januar 2025 stellt die ARD die Übertragung jener Kanäle ein, auf denen die Einblendungen erscheinen. Es handelt sich dabei um jene Sender, die noch in der inzwischen veralteten SD-Auflösung senden. Das ist jedes Bildsignal, das nach der Abschaltung des analogen Fernsehens per Satellit im Jahr 2009 als Standard-Signal galt. Das Erste HD startete erst 2010 in den Regelbetrieb, gilt inzwischen aber als Standard. Deswegen wird nun, 15 Jahre später, das SD-Signal abgeschaltet.

Einblendungen auf ARD-Sendern weisen auf Abschaltung hin

Genau darauf weisen die Einblendungen auf den TV-Sendern hin, wie das Magazin digitalfernsehen.de berichtet. Allerdings dürften die Einblendungen die Zuschauer mehr verwirren, als dass sie helfen. Denn jene Zuschauer, die heute noch per SD die Kanäle empfangen, dürften eher nicht zur technik-affinen Zuschauerschaft gehören. Dennoch hat sich die ARD für Einblendungen wie „Am 07. Januar 2025 wird SD-TV eingestellt. Stellen Sie bereits jetzt auf HD-TV um“ entschieden. Das allerdings dürften viele betroffene Zuschauer gar nicht verstehen.

Eine Einblendung, die auf technische Begriffe wie SDTV verzichtet und den Zuschauer direkt anspricht, wäre hier sicher zielführender gewesen. Mit einem „Dieser Sender wird am 7. Januar 2025 abgeschaltet. Bitte informieren Sie sich unter xyz, wie Sie die ARD weiter empfangen können“ wäre möglicherweise zielführender.

Was tun, wenn ich die Einblendung sehe?

Die Einblendungen erscheinen nur dann, wenn du die Sender noch in SD empfängst, nicht aber auf den HD-Sendern. Aktuell sind es (noch) keine dauerhaften Einblendungen, sondern sie kommen und verschwinden wieder. Du musst dann dringend umstellen, wenn du die Sender ab Januar weiterhin sehen willst. Dazu musst du Technik nutzen, die HD unterstützt. Das ist bei allen Geräten, die in den vergangenen zehn Jahren auf den Markt kamen, generell der Fall. Hier reicht dann ein Sendersuchlauf um die Programme zu finden. Dieser ist in der Regel über das Einstellungs-Menü des Fernsehers möglich.

Schaust du per Satellit, so musst du möglicherweise deinen Satelliten-Receiver austauschen. Einige wenige Receiver ermöglichen noch den TV-Anschluss per Scart-Kabel, um auch ältere (Röhren-)Fernseher anzuschließen. Du siehst dann zwar auch ein HD-Logo im Bild auf dem Fernseher, das Signal wird aber heruntergerechnet. Entsprechende HD-Sat-Receiver bekommst du schon für 30 Euro. Du hast dann zwar kein HDTV im eigentlichen Sinne, kannst aber Das Erste und die anderen Sender weiterhin sehen.

