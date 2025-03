Wenn TV-Sender ihre Verbreitungswege wechseln, bedeutet das für die Zuschauer stets eine Änderung. Wer sich nicht kümmert, kann den Sender nicht mehr sehen. Dabei sind die Sender darauf angewiesen, dass sie gesehen werden. Das gilt insbesondere, wenn der Sender sich nicht durch Werbung, sondern durch den Verkauf von Produkten finanziert. Schalten die Zuschauer nicht mehr ein, kann der Sender nichts mehr verkaufen. Dennoch hat sich nun der Verkaufssender 1-2-3.tv zu diesem drastischen Schritt entschieden, sein Programm nicht mehr zu verbreiten. Der Privatsender setzt auf andere Verbreitungswege.

Privatsender schaltet DVB-T-Verbreitung ersatzlos ab

Bei der Abschaltung geht es um einen vergleichsweise unwichtigen Verbreitungskanal: das Antennenfernsehen. Bisher war der Sender nicht nur über Kabel, Satellit und Internet, sondern auch im Angebot von freenet TV über DVB-T2 verfügbar. Ab dem 1. April wird damit Schluss sein. Diese Information verbreitet der TV-Sender derzeit als Laufband in seinem laufenden Programm über den Antennen-Verbreitungsweg.

Anders als andere Sender im Angebot von freenet TV wird 1-2-3.tv unverschlüsselt ausgestrahlt. Damit dürfte die technische Reichweite höher liegen als die zuletzt von freenet TV genannten Zahlen. Die im Geschäftsbericht genannten knapp 500.000 Kunden sind dennoch erschreckend wenige. Insider gehen davon aus, dass der Dienst mit dem Ende der Frequenzzuteilung am Ende dieses Jahrzehnts nicht weiter bestehen wird. Darauf deuten auch Bestrebungen hin, stattdessen 5G Broadcast einzuführen. Media Broadcast, der technische Betreiber von freenet TV, arbeitet hier in einem entsprechenden Konsortium, das die Einführung in Europa ab 2027 plant.

Ob und welcher Sender den Sendeplatz von 1-2-3.tv per Antenne übernehmen wird, ist unklar. Möglich, dass es keinen Nachfolger gibt. Wer den Shopping-Sender, der nach dem Prinzip einer umgekehrten Auktion verkauft, weiterhin sehen will, benötigt entweder Kabelempfang, eine Satellitenschüssel oder einen TV-Streamingdienst. Auch auf der eigenen Webseite wird der Sender weiterhin als Livestream verfügbar sein.