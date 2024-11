Hinlänglich bekannt ist, dass die ARD am 7. Januar 2025 die Verbreitung ihrer TV-Sender per Satellit und damit auch in den Kabelnetzen einstellen wird. Natürlich betrifft das nur die SD-Variante der Kanäle. Die HD-Versionen sind unverändert empfangbar. Wenn du davon betroffen bist und die Sender der ARD noch in SD-Auflösung schaust, weist dich die ARD darauf inzwischen per Einblendung hin. Inzwischen hat die ARD auch alle von der Abschaltung betroffenen Kanäle in der Senderliste mit einem vorangestellten „alt“ markiert. Außerdem gibt es bei jedem Kanalwechsel Infoboxen, die auf das SD-Signal hinweisen. Die Abschaltung betrifft die Sender „Das Erste“, den NDR, BR, HR, MDR, RBB, SR, SWR, WDR und Radio Bremen.

TV-Sender schalten Signal am 31. Dezember ab

Ebenfalls auf die Ausstrahlung in SD verzichten wird der Shoppingkanal Home Shopping Europe, besser bekannt als HSE. Zwei seiner drei Kanäle werde man bald nicht mehr in SD ausspielen, teilte der Sender mit, ohne ein Datum zu nennen. Betroffen davon ist auch der Hauptkanal, der Kanal HSE Trend hingegen bleibt vorerst in SD verfügbar. Anders als bei anderen privaten TV-Sendern ist die HD-TV-Version des Shoppingkanals aber nicht verschlüsselt. Du kannst HSE also künftig einfach in HD empfangen. Da mit der Abschaltung der SD-Sender der ARD wohl die meisten Haushalte endgültig auf HDTV umstellen werden, spart man sich bei HSE den unnötigen SD-Kanal einfach. Anders bei Sendern wie RTL, ProSieben und Co. Sie verschlüsseln ihr HD-Signal über HD+ und befürchten, bei einer SD-Abschaltung Reichweite zu verlieren. Die Discovery-Gruppe hat deswegen gerade erst ihre Verträge für SD über den Astra-Satelliten verlängert.

Komplett den Stecker ziehen wird der umstrittene Kanal Astro TV. Astro TV erreichte in den vergangenen zwanzig Jahren eine große Bekanntheit. Der Sender machte immer wieder durch esoterische Lebensberatung und spirituelle Inhalte auf sich aufmerksam. Zuletzt setze man auf eine Mischung aus Live-Beratung, Homeshopping und einem spirituellen Lifestylemagazin.

Das Aus verkündet hat auch Sport1. Nicht für seinen Hauptkanal, aber für die Pay-TV-Sender Sport1+ und eSport1. Die Inhalte verschiebt man zu Sportdigital, sofern die entsprechenden Behörden dem zustimmen. Bei Sport1 stehen die Zeichen ohnehin auf Umbruch, nachdem man mit „My Style Rocks“ zuletzt eine Fashion-Sendung auf einem Sport-Sender ins Programm nahm.

Bereits verschwunden sind vor einigen Wochen sprichwörtlich über Nacht drei Musikkanäle von Deluxe Music.