Die Abschaltung der sogenannten SD-Kanäle betrifft Kabel- und Satelliten-Haushalte gleichermaßen. Sie war lange angekündigt und wurde in den vergangenen Monaten bereits durch regelmäßige Einblendungen auf den betroffenen Kanälen untermauert. Seit heute ist nun Schluss mit den Sendern aus dem ARD-Verbund in SD-Auflösung. Es gibt nur noch die HD-Variante. Hast du bisher noch über SD geschaut, so siehst du ab sofort eine Infotafel, die dich auf die Abschaltung hinweist. Dort bekommst du auch einen Hinweis, unter welcher Telefonnummer der ARD du dich beraten lassen kannst, wie du nun wieder die ARD-Sender schauen kannst. Unter 0331-58569606 hilft man dir zwischen 8 und 23 Uhr weiter.

So kannst du weiter die ARD sehen

Alternativ kannst du aber auch unsere generellen Tipps lesen, mit denen wir dir helfen wollen, die TV-Sender der ARD wieder zu empfangen. Schaust du per Satellit, ist Voraussetzung für den Empfang der HD-Programme ein HDTV-Gerät mit integriertem DVB-S2-Receiver oder eine Set-Top-Box mit DVB-S2-Standard. Diese Box schließt du an deinen vorhandenen Fernseher an. Der Umstieg ist kostengünstig möglich, HD-fähige Receiver sind ab etwa 35 Euro erhältlich. Wichtig ist, dass dein Fernseher eine Anschlussmöglichkeit für den Receiver bietet. Besonders alte Fernseher haben noch keinen HDMI-Anschluss, dieser ist heute aber Standard. Ein HDMI-Eingang ist nahezu ausnahmslos direkt an der Buchse mit „HDMI“ beschriftet.

Viele Fernseher, die in den vergangenen Jahren auf den Markt gekommen sind, sind bereits für den HD-Empfang ausgerüstet. Oftmals scheitert es aber daran, den HD-Sender nach einem Sendersuchlauf in die Programmliste zu bekommen. Die ARD hat auf ihrer Webseite Anleitungen für verschiedene TV-Geräte bereitgestellt. Sofern dein Gerät aber nur einen veralteten Scart-Stecker hat, solltest du darüber nachdenken, dir ein neues TV-Gerät anzuschaffen. Einen Satelliten-Receiver zu finden, der Scart und HD unterstützt, ist zwar möglich, aber nicht wirklich sinnvoll. Diese Zuschauer sollten sich also wirklich ein neues TV-Gerät zulegen, wenn sie weiterhin Fernsehen schauen wollen.

Beim Empfang per Kabelnetz gilt grundlegend das Gleiche: Die HD-Sender sollte der Fernseher decodieren können. Hier ist die technische Bezeichnung „DVB-C2“. Hast du ein Empfangsgerät von deinem Kabelanbieter, ist das aller Wahrscheinlichkeit nach HD-fähig. Hier solltest du dich an deinen Kabelanbieter wenden. Vom größten deutschen Kabelnetzbetreiber Vodafone heißt es, dass du vermutlich tätig werden musst, wenn dein TV-Receiver noch die Logos von Kabel Deutschland und Unitymedia trägt und älter als 12 Jahre ist. Ansonsten gilt auch hier: Im Zweifel reicht ein Sendersuchlauf und eine neue Sortierung der bevorzugten Programme. Hier sollte der Kundenservice deines Anbieters dir weiterhelfen können, sofern du eines seiner Geräte nutzt.

Eine Infotafel der ARD informiert über die SD-Abschaltung

Warum muss ich den Aufwand betreiben, obwohl ich Rundfunkgebühren zahle?

Das SD-Signal ist der Nachfolger vom längst abgeschalteten analogen Fernsehen und besteht seit 26 Jahren. Schon seit 14 Jahren wird parallel das HD-Signal gesendet. Aus erhobenen Zahlen ist bekannt, dass die Mehrzahl aller Haushalte in Deutschland mittlerweile auf HDTV gewechselt ist. Zuletzt soll es nur noch eine Millionen Geräte gegeben haben, die das SD-Signal genutzt haben. Darum wurde die teure Parallelübertragung eingestellt. Durch die Einstellung der SD-Ausstrahlung senkt die ARD die Kosten für die Programmverbreitung und kommt den Anforderungen an eine wirtschaftliche Verwendung der Rundfunkbeiträge nach. Im Kabelnetz werden außerdem Kapazitäten frei, die für andere Anwendungen genutzt werden können.

Der Wechsel bringt nicht nur eine bessere Bild- und Tonqualität. Die HD-Programme der ARD bieten zudem die „Klare Sprache“. Eine extra Tonspur, die so abgemischt ist, dass etwa bei Filmen die Stimmen verständlicher sind.

Kostet ARD in HDTV extra?

Nein, die HD-Sender der öffentlich-rechtlichen Sender sind kostenlos. Die Privatsender haben ihre HD-Kanäle in überwiegender Anzahl verschlüsselt. Hier fallen per Satellit über HD+ beispielsweise 6 Euro monatlich für alle Privatsender an, die Kabelanbieter machen eigene Angebote. Es ist jedoch nicht erforderlich, diese Sender zu buchen, wenn dir die Bildqualität ausreicht.

Alternativ kannst du auch zu einem Streaming-Anbieter wechseln. Hier bekommst du für rund 10 Euro monatlich nahezu alle Sender in HD. Alles, was du brauchst, ist ein Internetzugang mit mindestens 10 Mbit/s und ein Fernseher mit HDMI-Eingang. In diesen steckst du den TV-Stick, den dir Anbieter wie HD+, waipu TV oder Magenta TV verkaufen. Eine Übersicht verschiedener TV-Streaming-Dienste haben wir für dich in unserem Ratgeber-Bereich.

Übrigens: Auch das ZDF wird später im November 2025 die SD-Ausstrahlung beenden.

