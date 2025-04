Vodafone ist der größte deutsche Kabelnetzbetreiber und erreicht weit mehr als 20 Millionen Haushalte. Doch Vodafone ist nicht der einzige Anbieter: Mit Tele Columbus und der Marke Pyur gibt es einen weiteren Anbieter, der mit etwa drei Millionen angeschlossenen Haushalten als Nummer zwei im Markt gilt. Pyur setzt vor allem – aber nicht ausschließlich – auf die Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft und rüstet sein Kabelnetz nach und nach mit Glasfaser auf. Das langfristige Ziel ist die Umstellung auf FTTH, also Glasfaserleitungen bis ins Haus. Grundsätzlich gilt im Kabelmarkt die Regel: Häuser, die bereits durch Vodafone versorgt sind, werden nicht von Pyur versorgt – und umgekehrt.

Schnelles Internet für unter 20 Euro monatlich

Jetzt hat Pyur seine Preise überarbeitet und bietet schnelles Internet zu echten Kampfpreisen an. Schon ab dauerhaft 18,99 Euro monatlich bekommst du hier einen Internetanschluss, der für viele Haushalte hinsichtlich der Datenrate ausreichend sein dürfte: 50 Mbit/s im Downstream. Der Upstream fällt mit 5 Mbit/s allerdings etwas mager aus. Attraktiver ist da das Angebot mit 250 Mbit/s Down- und 25 Mbit/s Upstream für dauerhaft 24,99 Euro monatlich. Für nur 5 Euro mehr erhältst du die doppelte Datenrate im Down- und Upstream: 500 Mbit/s Down- und 50 Mbit/s Upstream für knapp 30 Euro. Solltest du wirklich zu den wenigen Haushalten gehören, die heute schon einen Gigabit-Anschluss benötigen, kostet dich dieser dauerhaft 34,99 Euro monatlich. Mehr Upstream gibt’s aber nicht.

Das Erstaunliche: Die genannten Tarife gelten auch dann, wenn du bereits per Glasfaser von Pyur versorgt wirst. Einziger Unterschied: Du erhältst signifikant mehr Bandbreite im Upstream – dieser beträgt grundsätzlich die Hälfte des Downstreams.

Festnetz-Anschluss kostet extra

Die Anschlüsse sind auch – aber nicht nur – deshalb so günstig, weil sie keinen Festnetzanschluss beinhalten. Dieser wird aufgrund der inzwischen weit verbreiteten Nutzung von Mobiltelefonen und entsprechenden Flatrates ohnehin nur noch von wenigen Haushalten benötigt. Solltest du dennoch einen Festnetzanschluss wünschen, kannst du eine Festnetzflatrate für 2,99 Euro oder eine Allnet-Flatrate für 4,99 Euro hinzubuchen. Auf Wunsch ist auch eine FritzBox 6660 für knapp 5 Euro monatlich erhältlich. Bei allen Anschlüssen kommen Bereitstellungskosten von moderaten 19,99 Euro hinzu.

Wie lange Tele Columbus diese Tarife aufrechterhält, ist nicht bekannt. Allerdings ist das Preisniveau so niedrig, dass du jetzt buchen solltest, wenn du generell über einen Anbieterwechsel nachdenkst. Und das sowoh Kabel als auch für Glasfaser. Ob Tele Columbus mit Pyur an deiner Adresse verfügbar ist und ob du möglicherweise sogar schon Glasfaser buchen kannst, erfährst du über die Verfügbarkeitsabfrage auf der Firmenwebseite.

