ARD & ZDF machen ein neues Angebot per Kabel, Satellit & Antenne

„Klare Sprache“ nennen ARD und ZDF das Tonsignal, das die Sprachverständlichkeit bei Dialogen deutlich verbessern soll. Relevant ist das vor allem – aber nicht nur – für alle, die Schwierigkeiten beim Hören haben.

Ob eine Sendung als „sprachverständlich“ wahrgenommen wird, hängt nicht nur vom Mischungsverhältnis des Beitrags, sondern auch von den Empfangsbedingungen oder dem individuellen Hörvermögen ab. Fernsehfilme und Dokumentationen werden oft aufwendig produziert. Die Mischung aus Sprache und Begleittönen (Geräusche und Musik) ist Teil der Dramaturgie des Beitrags und könne als zu wenig sprachverständlich wahrgenommen werden, erklärt das ZDF zur Einführung des neuen Sendesignals.

Die zusätzlich anwählbare Tonspur „Klare Sprache“ erzeugt mithilfe von Algorithmen der künstlichen Intelligenz einen Sendeton, der das gesprochene Wort deutlich präsenter macht. Das allerdings geht natürlich zulasten der Hintergrundmusik und -Geräusche und ist somit weniger für die Fans des Heimkino-Erlebnisses gedacht.

Diese Sender haben schon die „klare Sprache“

Das Angebot steht ab sofort für das ZDF-Hauptprogramm zur Verfügung, die Programme ZDFneo, 3sat und ZDFinfo folgen nach und nach, heißt es vom ZDF. „Klare Sprache“ wird als zusätzliches Angebot in die bisherigen Tonoptionen (Stereo, Dolby Digital, Audiodeskription, Originalton) integriert. Dieses ist über Satellit, Kabel, DVB-T2 HD sowie in den Programm-Livestreams in der ZDFmediathek-App verfügbar. Auch in den Livestreams über die ZDF-Webseite ist die neue Tonspur schon zu finden. Du musst die Tonspur aktiv über die Fernbedienung auswählen. Wie das geht, findest du in der Bedienungsanleitung deines Receivers oder deines Fernsehers – meist unter dem Punkt Zweikanal-Ton.

Auch die ARD hat das neue Ton-Signal eingeführt. Das betrifft das Hauptprogramm Das Erste sowie beim NDR, WDR und rbb eingeführt. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen weitere Dritte Programme der ARD hinzukommen. Die ARD strahlt die Tonspur für „Klare Sprache“ zunächst über Satellit HD und DVB-T2 HD ausgestrahlt. Das Erste und der WDR bieten die zusätzliche Tonspur darüber hinaus auch im Livestream an. Für alle, die über Kabel oder das Internetfernsehen schauen, könnte das Angebot – je nach Entscheidung des jeweiligen Anbieters – jederzeit verfügbar gemacht werden, heißt es verklausuliert vom Sender.